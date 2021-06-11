أكلات تزيد وزن الجنين في الشهر التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - ما هو الوزن المثالي في الثلث الأخير من شهور الحمل، وكيف تستطيع الحامل زيادة وزن الجنين والمحافظة على صحتها خلال الشهر التاسع من الحمل؛ هذه الأسئلة حول وزن الجنين والحامل يجيب عليها الدكتور أحمد العطار، استشاري النساء والولادة كالآتي.

كم الزيادة المسموحة لوزن الحامل في الشهر التاسع؟

يجب أن تزيد في حدود واحد كيلو جراماً فقط

بالنسبة للحامل التي لا تعاني من البدانة أو النحافة ففي المتوسط يجب أن تكون الزيادة في وزنها خلال فترة الحمل كلها بين 11.3 - 15.9 كيلو جراماً فقط.

يجب أن تحرص الحامل على الوزن المثالي بحيث يزيد وزنها كيلو جراماً كل شهر في الثلث الأخير خصوصاً.

يجب الحرص على الطعام الصحي للحصول على وزن مثالي في الثلث الأخير من الحمل يشمل الخضروات والفواكه والبروتين، وتقليل السكريات والكربوهيدرات.

تحدث الكثير من المضاعفات الخطرة للحامل بسبب زيادة الوزن مثل سكري الحمل، وارتفاع الضغط، واللجوء للولادة القيصرية بسبب كبر حجم الجنين.

أكلات تزيد وزن الحامل في الشهر التاسع

يجب الحرص على الطعام الصحي

تشمل الأكلات التي تزيد وزن الحامل بصورة مناسبة تناول الخضار والفواكه للحد من حدوث الامساك، حيث تصبح حركة الأمعاء بطيئة بسبب كبر حجم البطن.

ويجب أن تتناول حصة يومية من المكسرات النيئة التي تحتوي على عناصر مفيدة من الأملاح والفيتامينات.

الاكثار من شرب الماء.

وشرب العصائرالطبيعية وتجنب العصائر المصنعة.

النوم في النهار لمدة ساعة، ونوم صحي متواصل وعدم السهر.

ممارسة المشي في الطبيعة والتأمل والاسترخاء.

نصائح لعدم زيادة الوزن الخطرة

يجب ألا تصدق الحامل مقولة أنها تأكل لشحصين فتضاعف من أكلها.

التقليل من فواتح الشهية مثل المخللات التي تحبس الماء في الجسم.

الاعتماد على الفواكه والأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار الورقية.

البعد عن العصائر الصناعية ذات التركيز العالي بالسكر واستبدال العصائر الطبيعية بها.

ويجب ألا تصدق الحامل أن الزيادة في وزنها ستكون من نصيب الجنين ومن نصيبها.

يجب أن تتجنب الأطعمة الغنية بالدسم والدهون.

تخفيف الحلويات التي تتناولها الأم خلال الحمل؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من السمن الصناعي.

التقليل من الأكل المقلي الذي يزيد من تكدس الدهون واعتماد الأطعمة المشوية خاصة اللحوم.

كثرة الطعام غير الصحي يؤدي لتعسر الولادة الطبيعية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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