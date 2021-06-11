كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - متاعب ومشاكل من نوعيه جديدة تشغل الأم وتتحكم في ساعات راحتها، أهمها وأولها ساعات نوم الرضيع ..رضيعها.. فهي تتساءل: كم ساعة تبلغ؟ ساعات متصلة أم متقطعة! وهل تختلف وفقاً لـنمو الطفل! والأهم متى يبدأ الطفل بالنوم طوال الليل.. وكيف أساعده؟ الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال يضع بعض النصائح البسيطة لمساعدة الطفل على النوم طوال الليل.

نوم الطفل ليلاً

طبيعة نوم الطفل وانتظامه في العام الأول ..هو التحدي الأصعب

الخليج 365 الأم لست وحدك من يعاني من تلك المشكلة، إذا لم تكوني قد حظيت بقسط جيد من النوم ليلاً منذ ولادة طفلك؛ معايشة هذه المرحلة أحد طقوس أغلب الآباء الجدد

عليك إدراك أن العام الأول من حياة الطفل في ما يخص طبيعة نومه وانتظامه خلال ساعات الليل، هو التحدي الأصعب والمشكلة الكبرى، لما تمثله من أهمية

احتياجات نوم الأطفال الرضع تختلف حسب أعمارهم، فينامون في الأسابيع الأولى معظم الوقت، لكن فترات قصيرة جداً، ومع نموهم ينخفض إجمالي عدد ساعات النوم ببطء، وتزداد مدة النوم ليلاً

علامات الرغبة في النوم.. تتمثل في فرك العيون، التثاؤب، النظر بعيداً، والشعور بعدم الارتياح

ينبغي أن ينام طفلك في ذات الغرفة معك، لكن وحده في مهد أو فراش معدّ لنوم الرضع لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو قد تصل إلى عام إن أمكن، يمكن أن يقلل هذا من مخاطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ

تذكري أن جعل طفلك ينام طوال الليل ليس مقياساً لمهارات أمومتك. خذي الوقت لفهم عادات طفلكِ وطرق التواصل معه، بحيث يمكنكِ مساعدته على تطوير عادات نوم أفضل

كيفية إنشاء روتين لفترة ما قبل النوم

لابد من إنشاء روتين لوقت النوم

لا تدعي طفلك ينام بين ذراعيك، قد يصبح هذا نمطاً، ويبدأ طفلك توقع أن يكون بين ذراعيك من أجل النوم

إتاحة الوقت لأخذ قيلولة كل يوم حسب الحاجة لعمر طفلك، عدم القيام بنشاط أو وجود تحفيز عند الاقتراب من وقت النوم

إنشاء روتين لوقت النوم، مثل الاستحمام وقراءة الكتب، تشغيل الموسيقى الهادئة خلال نوم طفلك، وضعيه في السريرعندما يشعر بالنعاس

اعملي قبل النوم على إراحة طفلك وطمأنته عندما يكون خائفاً، وعند الاستيقاظ ليلاً اجعلي طفلك يشعر بالطمأنينة والراحة، من خلال الربت عليه وتهدئته، ولا تأخذيه من السرير

مراحل تطور نوم الرضيع في السنة الأولى من عمره

حديثو الولادة ينامون من 8-9 ساعات في النهار

الأطفال حديثو الولادة

من 8 إلى 9 ساعات في النهار، ونحو 8 ساعات في الليل، ولكن قد لا ينامون أكثر من ساعة إلى ساعتين في المرة الواحدة، لأنهم يستيقظون للحصول على الرضعة

لا يبدأ معظم الأطفال النوم طوال الليل (6 إلى 8 ساعات) دون الاستيقاظ حتى يبلغوا 3 أشهر من العمر، ويستطيع نحو ثلثي الأطفال النوم طوال الليل بشكل منتظم بعمر 6 أشهر

أول ثلاثة أشهر من حياة الرضع

يحتاجون إلى ساعات نوم طويلة لكن متقطعة، وقد لا تزيد على ساعة من النوم، ثم الاستيقاظ للرضاعة قبل العودة للنوم مرة أخرى

بعد مرور ثلاثة أشهر من عمر الرضيع ستلاحظين أن نومه ينتظم بالتدريج، ويتحول الروتين اليومي إلى أكثر من قيلولة في أثناء النهار، وفترات نوم أطول في المساء

لكن ضعي في اعتباركِ أنه ليس كل الأطفال يبدؤون الانتظام من ثلاثة أشهر، وقد يتأخر ذلك بضعة أشهر أخرى، ففي عمر أربعة أشهر، سيحتاج صغيركِ إلى القيلولة خمس مرات في أثناء اليوم

النوم في عمر4-12شهر

عند الأربعة شهور..ستجدين طفلك مستيقظا أغلب النهار

ستجدين طفلكِ مستيقظاً أغلب النهار وتقلّ ساعات نومه، ويفضل تأجيل تنظيم ساعات نوم طفلك بعد شهرين آخرين

في سن أربعة أشهر أيضاً، نسبة من الأطفال يبدؤون النوم ليلاً بانتظام، لكن بعضهم يحب السهر في هذا الوقت، وعديد من الأطفال في عمر الأشهر الستة يحتاجون إلى رضعة ليلية أو اثنتين

بعد مرور ستة أشهر من عمره سيحتاج إلى القيلولة من ثلاث إلى أربع مرات فقط، ولا تقلقي إذا لم يأخذ الصغير قيلولته في الوقت نفسه كل يوم، فبعض الأطفال لا يمكن التنبؤ بمواعيد قيلولتهم

عند الستة أشهر يجب على طفلكِ النوم ساعات أكثر بالليل وأقل بالنهار، وفي عمر سبعة أشهر، يتبع عدة أطفال جدول نوم منتظماً لأنفسهم، لكن ليس كلهم بالتأكيد، ويحتاجون من قيلولتين إلى ثلاث خلال النهار

وفي عمر ثمانية أشهر يمكن تقليصها إلى قيلولتين فقط؛ واحدة في الصباح، وأخرى بعد الظهر

صغيرك قد يتعرض إلى اضطراب في النوم في الفترة ما بين الشهر الثامن والتاسع، بسبب التغيرات والتطورات الفسيولوجية، مثل التسنين ونمو العظام وتعلم الزحف وغيرها

الحصول على رضعة ليلية واحدة يُعد عادياً في تلك الفترة، ويمكن بدء الفطام الليلي من عمر تسعة أشهر، ما يقلل من ساعات الانتظام بالنوم الليلي

في عمر عشرة أشهر، يحتاج أغلب الأطفال إلى قيلولتين خلال النهار، وتقل إلى قيلولة واحدة في عمر السنة

انتظام النوم من 10-12 شهراً: في هذا العمر معظم الأطفال ينامون خلال الليل ولا يتناولون أي طعام سوى في النهار، لكن بعض الأطفال قد يحتاجون إلى رضعة حليب حتى عمر السنة

إعداد طفلك للنوم طوال الليل

احترمي تفضيل طفلك..وعدلي نظام ومواعيد نومه