أماكن لنزهات الأطفال يوم الجمعة في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 12:36 مساءً - تحتوي الرياض على العديد من الأماكن اللطيفة الصالحة لقضاء وقت ممتع مع أطفالك يوم الجمعة، بعيداً عن زحام المولات، وخطر السيارات في الشوارع، خصوصاً عند المحلات المطلة عليه، أنت بحاجة لأماكن آمنة واسعة ومحددة شبه مغلقة، تُشعر أطفالك بالمرح، ليقضوا يوم الجمعة بسعادة فيها. وهذه قائمة ببعض الأماكن التي يمكنك اصطحاب أطفالك لاستكشافها.

حديقة الحيوان بالملز:

حديقة الحيوان بالملز

في هذا المنتزه الطبيعي المترامي الأطراف و التلال الرائعة ، تبلغ مساحة حديقة حيوانات الرياض 55 فداناً، وتضم أكثر من 1500 حيوان من 40 نوعاً مما يتيح قضاء وقت ممتع في عالم الحيوانات. حيث تغطي رحلة القطار لنحو 20 دقيقة داخل حديقة حيوانات الرياض جزءاً جيداً من الحديقة وتعتبر من بين أبرز نشاطات الترفيه للأطفال، وعند دخولهم ستسقبلهم طيور الفلامنغو عند أبواب الحديقة في عالمها الحر وتمثل نقطة جذب حقيقية.

مواعيد الدخول: الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 8:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً، الفترة المسائية تبدأ من الساعة 1:00 ظهرًا حتى آذان المغرب.

العنوان: حي الملز على شارع الأحساء بمدينة الرياض.

المركز العالمي للبولينج:

المركز العالمي للبولينغ

ويحتوي على صالة بولينج مصممة وفق معايير البطولات الدولية، بالإضافة إلى العديد من ألعاب الفيديو والبيلياردو والإير هوكي، ويتميز بوجود كافي شوب ومطعم، يصلح لقضاء وقت عائلي ممتع والمرح مع أطفالك، حيث يمكنك مشاركتهم اللعب.

مواعيد الدخول: يومياً من 10.30 ص وحتى 11.30 مساء

العنوان: في حي الرفيعة مجمع الأمير فيصل بن فهد الاولمبي امتداد شارع المعذر الغربي.

حديقة الوطن بحي الخزان:

حديقة الوطن

يتميز بوجود بحيرة صغيرة بها مجسمات لمدن المملكة وأشهر معالمها يمكنك التجول بينها عبر قارب صغير، وتحتوي على عدد من ألعاب الملاهي كالسيارات المتصادمة والترامبولين والطائرات الدوارة والقطار وغيرها، كذلك بها عدد من الشاليهات الخاصة والجلسات العائلية، التي يمكن استئجارها باليوم.

أوقات الدخول: مفتوحة دائماً للزوار.

العنوان: بمحاذاة طريق الملك فيصل في منطقة الفوطة في الرياض في المملكة العربية السعودية.

منتزه الملك عبد الله:

منتزه الملك عبدالله

من أكبر المنتزهات في الرياض يحتوي على مساحات خضراء واسعة ونافورة راقصة بارتفاع 110م ومناطق ألعاب للأطفال. وأماكن جلوس مظللة، وسجاد من الورود الطبيعية، إضافة الى مرافق متعددة مثل المطاعم والمقاهي والمصليات ومناطق ترفيهية للشباب.

أوقات الدخول: فصل الشتاء: من 1 ظهراً الى 11 مساءً، فصل الصيف: من 3 مساء إلى غاية منتصف الليل.

العنوان: طريق أمانة الرياض.

فانتازي لاند:

فانتازي لاند

منتجع فانتزى لاند اكبر منتزة سياحي ترفيهي للعوائل يحتوى على اكبر مسطحات خضراء وأجمل بحيرة وأول قرية لعروض الدلفين وأسد البحر وأحدث قرية للألعاب المائية للأطفال الأكوبارك ومدينة الكيدزون لألعاب الأطفال الكهربائية ومدينة السندباد التي بها أقسام خاصة لألعاب النساء والرجال والأطفال ومنطقة ألعاب الراليات والدبابات ومتعة قوارب البحيرة والتجول داخل شوارع المنتجع بالإضافة إلى شاليهات وفلل فخمة بمسابح خاصة أو من دون وعدد كبير من الجلسات الخاصة

أوقات الدخول: من الرابعة مساء حتى الثانية عشرة في نهاية اليوم.

العنوان: على طريق الثمامة.

حديقة المعالم:

حديقة المعالم

تحتوي على مجسمات للمعالم السياحية للدول المختلفة، حيث تعرفهم على تاريخ وجغرافية دول بعيدة عنهم، وتطلعهم على تطورها وكيفية تخطيطها لأماكن تختلف عن الرياض، كأنها تقلع بهم في طائرة وهمية، يمكن للأطفال قضاء الوقت بها والاستمتاع بالتقاط الصور الفوتوغرافية المميزة.

تحتوي الحديقة على 31 مجسماً عالمياً، مع معلومات متكاملة عن كل مجسم وطريقة تصميمه، ثم تأتي منطقة البيوت المصممة على الطريقة الأفريقية مع جلسات وأكشاك للبيع ومنطقة ألعاب للأطفال، والمجسمات المحلية ومنطقة خاصة لمشاهدة أفلام العرض المرئي وبعدها ننتقل للمجسمات المرتبطة بالعنصر المائي.

مواعيد الدخول: تحدد الحديقة مواعيد للدخول والزيارة، يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً، ما عدا يوم الاثنين فالحديقة تكون مغلقة.

العنوان: تقع على الطريق الدائري الشرقي بالرياض، قبيل مخرج رقم 10.

روائع المكتبات:

روائع المكتبات

في العزيزية مول ويمكن للطفل أن يستمتع بممارسة المهن المختلفة فيها، سواء الطهي أو النجارة وغيرها من المهن، فهي مدينة تشبه كيدزانيا في دبي، حيث يمكن للأطفال اختيار، أعمال من صنع خيالاتهم، في قسم مهن حرفية بإمكان الطفل الذي يهوى النجارة مثلاً التوجه إلى قسم النجارة، وصنع طاولة أو كرسي. لمحبي الطهي، التوجه إلى قسم الطاهي الصغير وصنع البيتزا أو الحلويات، ومشاركة أصدقائه وذويه متعة تذوقها، وقد تم تخصيص ملابس خاصة بالطهي، وستكون برفقتهم طاهية ماهرة، تعلمهم فنون الطهي وتزيين الحلويات، إضافة للعديد من الأقسام التي يمكن تخيلها.

مواعيد الدخول: الخميس 4.30 صباحاً ـ 10.15 مساءً، الجمعة 4.30 صباحاً ـ 10.15 مساءً، السبت 4.30 صباحاً ـ 10.00 مساءً

العنوان: فرعها الأول بـ مدينة الرياض في مركز العزيزية مول، في حي المروج على طريق الملك فهد.