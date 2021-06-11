لهذا السبب نشعر بالجوع في الليل.. كيف نحارب هذا الشعور؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 12:11 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 12:38 مساءً

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلنا نشعر بالجوع في الليل.

تقول الدكتورة ليزا يونغ، من جامعة يورك لبوب شوغر، إن عدم تناول ما يكفي من الطعام أثناء النهار أو على وجبة العشاء، قد يكون السبب وراء شعورنا بالجوع في الليل.

وبحسب أخصائية التغذية السريرية في مركز الوزن والعافية في نيو هامبشاير، هانا بريلينغ، فإن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الأطعمة مثل الأرز الأبيض والبطاطس والمعكرونة، يتم هضمها بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع في وقت أسرع.

من الممكن أيضًا أن يرتبط الجوع الليلي بالنوم. تقول بريلينغ: “في أغلب الأحيان، يكون الشعور بالجوع في الليل بسبب تأخر وقت النوم أو نتيجة لمشكلة أساسية في النوم. أوصي بالنوم لمدة كافية لتفادي هذا الأمر.

يعاني الكثير من البالغين من اضطرابات النوم، مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ ليلاً وتناول الطعام”

وأضافت بيرلنغ: “إذا كنت تجد صعوبة في النوم، ووجدت نفسك دائماً أمام الثلاجة، فلا بد من أن تغير هذه العادة. فكر ملياً، هل تشعر أنك مضطر لتناول الطعام من أجل العودة للنوم. حاول إبعاد هذه الفكرة من دماغك وجرب النوم دون تناول الطعام”

كيف يمكنني منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلاً؟

تنصح بريلينغ، بالنوم مبكراً والتنبه للأطعمة التي يتم تناولها على العشاء، لأن الإفراط في تناول الطعام وخاصة تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات، يمكن أن يسرع توقيت الشعور بالجوع ويزيد من حدته في وقت لاحق.

تأكد من أن الوجبة الأخيرة في اليوم لا تحتوي على أكثر من 25٪ من الكربوهيدرات وحاول اختيار الحبوب الكاملة غير المصنعة مثل الفارو أو الكينوا أو العدس أو الفاصوليا. حاول تناول الخضار وثلاث إلى أربع أونصات من البروتين.

وتؤكد بريلينغ، على أن تناول الطعام ليلاً ليس بالأمر السيء طالما أنك لا تستهلك الكثير من السعرات الحرارية.

للحصول على وجبة ليلية خفيفة أكثر فعالية، توصي بريلينغ بتناول جزء صغير من الدهون والبروتينات الصحية، مثل الزبادي اليوناني كامل الدسم، أو ملعقة من زبدة الفول السوداني، أو ربع كوب من المكسرات، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.