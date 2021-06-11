فوائد القهوة السوداء وأضرارها 

بيروت - نادين محمد - ثمة إشادات وانتقادات عديدة حول القهوة منذ عدة قرون. البعض يتهم القهوة بالتسبب في العجز الجنسي ، وأحيانًا أخرى يقال أنها علاج للكسل. ولكن ما هي إيجابيات وسلبيات القهوة الفعلية والمثبتة علميًا التي نعرفها اليوم؟

الكافيين ، هو المادة ذات التأثير النفسي الأكثر استهلاكًا في العالم ، كما هو أكثر مكونات القهوة شهرة. تم البحث جيدًا عن آثاره المفيدة على جسم الإنسان ، لكن القهوة ككل هي مشروب معقد يحتوي على ألف مادة مختلفة. تجادل بعض الدراسات بأن القهوة منزوعة الكافيين والقهوة التي تحتوي على الكافيين قد يكون لها نفس التأثيرات الصحية وتشير إلى أن الكافيين ليس هو المسؤول عن معظم الفوائد الصحية للقهوة.

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البحث عن القهوة وإيجابياتها وسلبياتها لم ينته بعد ، ولكن في ما يلي قائمة عن فوائد القهوة.

فوائد القهوة

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1. القهوة تعزز أدائك البدني.

تناول كوبًا من القهوة السوداء قبل حوالي ساعة من التمرين ويمكن أن يحسن أدائك بنسبة 11-12٪. يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين في الدم، والذي يساعدك على الاستعداد لمجهود بدني.

2. قد تساعدك القهوة على إنقاص الوزن

تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم ، مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين ، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة.

3. القهوة تساعد على حرق الدهون

يساعد الكافيين الخلايا الدهنية على تكسير دهون الجسم واستخدامها كوقود للتدريب.

4. القهوة تساعد على التركيز والبقاء في حالة تأهب

يساعدك تناول الكافيين المعتدل ، 1-6 أكواب في اليوم ، على التركيز وتحسين اليقظة العقلية.

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5. القهوة تقلل من خطر الموت

أظهرت الدراسات أن خطر الموت المبكر لدى شاربي القهوة أقل بنسبة 25٪ من أولئك الذين لا يشربون القهوة.

6. القهوة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بنسبة 20٪ ، وسرطان بطانة الرحم لدى النساء بنسبة 25%. قد يمنع الكافيين أيضًا تطور سرطان الخلايا القاعدية ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد

7. القهوة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يرتبط الاستهلاك المعقول للقهوة (2-4 أكواب في اليوم) بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

8. قد تقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين لديك ويضعف من تحمل الجلوكوز ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

اضرار القهوة

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1. يمكن أن تكون القهوة السيئة سامة

يمكن أن تحتوي القهوة ذات الجودة الرديئة على الكثير من الشوائب ، والتي يمكن أن تسبب المرض أو الصداع أو الشعور العام السيئ. يمكن أن يحدث هذا إذا كانت قهوتك مصنوعة من حبوب ممزقة أو تالفة. حتى حبة واحدة تالفة يمكن أن تجعل فنجانك سامًا. إذا كنت تستثمر وشراء قهوة مميزة عالية الجودة ، فلا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.

2. القهوة يمكن أن تقتلك

نعم ، إذا كنت تشرب 80-100 كوب (23 لترًا) في جلسة قصيرة. هذه الجرعة قاتلة وستكون في 10-13 جرامًا من الكافيين داخل جسمك. قبل أن تصل إلى هذه النقطة ، سوف تتقيأ معظمها لأن 23 لترًا من أي سائل كثير. حتى شرب 23 لترًا من الماء يمكن أن يقتلك.

3. القهوة يمكن أن تسبب الأرق

مرة أخرى ، إنه الكافيين الذي يعمل هنا. الحد الأقصى الموصى به من الكافيين هو 400 ملليغرام ، تقريبًا الكمية التي ستحصل عليها من 4 أكواب من القهوة. إذا كنت حساسًا للكافيين ، فاحرص على معدل منضبط من تناول القهوة. ربما تكون على دراية بالفعل بكمية ونوع القهوة أو التي لا تناسبك.

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4. لا تشربي أكثر من كوب واحد في اليوم إذا كنت حاملاً

كانت الدراسات حول تأثير القهوة على الجنين مثيرة للجدل ، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: إذا كنتي تشربي القهوة أثناء الحمل ، فإن الكافيين سيصل أيضًا إلى الجنين ، وطفلك شديد الحساسية للكافيين.

5. إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكولسترول في الدم عليك اختيار القهوة المصفاة

تحتوي حبوب البن على كافيستول وكهويل ، وهما مكونان يبدو أنهما يرفعان مستويات الكوليسترول الضار. ترشيح القهوة يقلل من ذلك.



