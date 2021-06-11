تفتيت دهون الكرش العنيدة بهذه الخلطة السحرية

بيروت - نادين محمد - من الصعب تفتيت دهون الكرش العنيدة. فهذا يحتاج الى وقت طويل في حال تم اعتماد نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن يمكن تسريع هذه العملية من خلال تطبيق بعض الوصفات السهلة ومنها وصفة الخوخ المجفف والكاكاو المنزلية التي تساعد على تفتيت دهون الكرش العنيدة في مدة قصيرة.

الوصفة



تساعد وصفة الخوخ المجفف والكاكاو إذاً على تفتيت دهون الكرش العنيدة في مدة غير طويلة. ولهذا من المهم تعلم طريقة تحضيرها السهلة.

المقادير



6 حبات من الخوخ المجفف

ملعقتا طعام من بذور الشوفان

ملعقة طعام من بذور الكتان

ملعقة طعام من الكاكاو

300 ملل من الكفير مع الفاكهة

كمية كافية من الماء

الطريقة



1 يتم نقع حبات الخوخ المجفف في 100 ملل من الماء المغلي وتترك لمدة 10 دقائق اي الى ان تنتفخ.

2 في وعاء يتم خلط بذور الشوفان مع بذور الكتان وبودرة الكاكاو والكفير بالفواكه جيداً.

3 يتم تقطيع حبات الخوخ الى شرحات رفيعة جداً واضافتها الى الخليط مع المزج مجدداً.

4 يترك الخليط يرتاح لمدة ليلة كاملة ويتم تناوله في الصباح الباكر قبل حلول موعد طعام الفطور.

من المهم اتباع هذه العادة لمدة شهر كامل وسيلاحظ بعد هذا تراجع حجم البطن والخصر. لكن يجب في موازاة هذا تطبيق برنامج غذائي يومي متوازن وصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي يومياً لمدة 30 دقيقة او ساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً على الاقل.

الفوائد



من خلال تناول هذه الوصفة يومياً في الصباح لمدة شهر كامل يمكن اذاً تحقيق هدف تفتيت دهون الكرش العنيدة. وهي تقدم للجسم ايضاً عدداً آخر من الفوائد.

الخوخ



- يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

- يمنح الجسم الطاقة بفضل احتوائه على الكربوهيدرات.

- يتسم بمؤشر غليسيمي منخفض.

- يحتوي على الكثير من الالياف القابلة وغير القابلة للذوبان وهو ما يجعل تناوله يساهم في تسريع عملية المرور المعوي.

بذور الشوفان



- يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف القابلة للذوبان اي على 8.4 غرامات في كل 100 غ. ولهذا يساهم في تعزيز عملية المرور المعوي وفي تحفيز الشعور بالشبع.

- يحتوي على البيتا غلوكان وهي ألياف تساعد على مكافحة ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار وعلى تحسين عملية امتصاص الامعاء للكربوهيدرات.

بذور الكتان



- تحتوي على احماض الاوميغا 3 وعلى الالياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الاساسية.

- يحد الاوميغا 3 من تخزين الدهون ويساعد على تعديل مستوى الكولسترول في الدم وبالتالي على تنظيم ضغط الدم.

- يمكن الالياف القابلة للذوبان ان تساعد الجسم على التخلص من الدهون الزائدة وعلى تحفيز عملية المرور المعوي. كما انها تتيح الشعور بالشبع خلال وقت قصير.

الكاكاو



- يحتوي على مضادات أكسدة فعالة مثل الكاتيشين والفلافنويدات التي تمنع شيخوخة الخلايا.

- يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم والفيتامين B.

الكفير



- يعرف ايضاً باسم الفطر الهندي ويتم الحصول عليه من خلال تخمير بذور الكفير في الحليب او في عصير الفواكه.

- يساعد على تحسين البيئة المعوية والمرور المعوي وعلى الحد من اعراض قرحة المعدة.

- يحتوي على الفيتامين B وعلى حمض الفوليك والبروتينات.

- يساهم في تعزيز عمل جهاز المناعة.

تحذير



يمكن هذه الوصفة اذاً ان تساعد على تفتيت دهون الكرش العنيدة لكن من الافضل عدم اللجوء اليها في حالة الانسداد المعوي. كذلك ينصح بعدم تناولها قبل اقل من ساعتين او بعد ساعتين من تناول اي نوع من انواع الادوية.





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