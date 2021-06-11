5 فوائد لتناول مرضى السكر كوب زبادي يوميًا

بيروت - نادين محمد -

وفقاً لدراسات، يمكن أن يكون للبروبيوتيك مثل الزبادي الكثير من الفوائد الصحية، بما في ذلك فائدتها في التحكم في مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري أو تقليل مخاطر هذه الحالة.

يعد الزبادي مصدر بروبيوتيك، هو مصدر كبير للبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

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وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن بعض العناصر الغذائية الحيوية في 100 جرام من الزبادي تشمل: الماء (87.9 جم)، البروتين (3.47 جم)، الكالسيوم (121 مجم)، الحديد (0.05 مجم)، المغنيسيوم (12 مجم) وفيتامينات أساسية أخرى مثل فيتامين هـ وفيتامين د وفيتامين ك.

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يعد البروبيوتيك هو عبارة عن كائنات دقيقة حية توفر الكثير من الفوائد الصحية للجسم عند استهلاكها بكميات كافية بينما الزبادي

إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول كوب من الزبادي يومياً لصحتك:

1. قد يمنع مرض السكري

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وفقاً لدراسة، يمكن أن يقلل استهلاك الزبادي من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 14 في المائة، عند تناول 80-123 جراماً يومياً، مقارنة بعدم تناول الزبادي. يمكن أن تساعد تأثيرات البروبيوتيك للزبادي في تعديل التمثيل الغذائي للجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري لدى البالغين الأصحاء وكبار السن.

2. انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

أظهرت دراسة أن ارتفاع استهلاك الزبادي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم لذا فإن استبدال الزبادي بالكربوهيدرات ومصادر البروتين الأخرى يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

3. يقلل الالتهاب

وفقا لدراسة، الزبادي له خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد استهلاك البكتيريا المنتجة لحمض اللاكتيك أو البروبيوتيك الزبادي في تقليل التهاب البنكرياس، المسؤول عن تحفيز مرض السكري ومقاومة الأنسولين.

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4. يخفض مستويات الكوليسترول

يرتبط مرض السكري بارتفاع مستويات الكوليسترول بسبب الخلايا الدهنية المقاومة للأنسولين التي تمنع استقلاب الجلوكوز وتزيد من مستويات الدهون في الجسم.

وفقاً لدراسة، تتمتع سلالات بكتيريا البروبيوتيك مثل L acidophilus و B lactisبقدرة أكبر على خفض مستويات الكوليسترول في كل من مرضى السكر والبالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

5. محاربة الجذور الحارة

الزبادي غني بالمعادن الأساسية التي قد تحسن حالة مضادات الأكسدة، ويلعب الإجهاد التأكسدي دوراً مهماً في التسبب في مرض السكري وتطوره.

تحدثت دراسة عن التأثيرات المضادة للأكسدة للأطعمة بروبيوتيك مثل الزبادي.

تقول الدراسة إن اللبن الزبادي بروبيوتيك يمكن أن يحسن بشكل كبير من صيام نسبة الجلوكوز في الدم والأضرار الناجمة عن الجذور الحرة لدى مرضى السكري.