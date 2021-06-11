ما تأثير لقاح فايزر على سلالة كورونا الهندية؟ دراسة تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسة حديثة أن لقاح فايزر/ بايونتيك المضاد لفيروس كورونا يقي من سلالة الفيروس التي ظهرت في الهند (B.1.617.2).

وكتب العلماء تحت إشراف بي يونج شي، من جامعة تكساس في جالفستون في دورية "نيتشر"، أن اللقاح يقي أيضا من عدة متغيرات أخرى، مثل متغير (B.1.525)، الذي ظهر لأول مرة في نيجيريا.

وفحص الباحثون في الدراسة 20 عينة دم لـ15 فردا تلقوا جرعتين من لقاح فايزر/ بايونتيك، واختبروا الاستجابة لمتغيرات كورونا المختلفة.

وتبين للباحثين أن فاعلية الأجسام المضادة كانت أقل مع المتغيرات مقارنة بنوع فيروس كورونا المنعزل في يناير/ كانون الثاني 2020، لكنها لا تزال "قوية".

وكانت دراسات سابقة ومجموعات بيانات أظهرت من قبل نتائج مماثلة.