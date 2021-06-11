تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 11 يونيو 2021، في التعاملات المبكرة لشركات الصرافة.

ويواصل سعر صرف الجنيه المصري، الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر.

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.164 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر الريال السعودي، إلى نحو 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.148 جنيه للشراء، و4.180 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

واستمر صافي الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان الماضي 2021.

وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو/أيار 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة.

وتلقى الاحتياطي دعما قويا من تحويلات العاملين بالخارج التي استمرت في الارتفاع، مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما دعم الاحتياطي الأجنبي، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 2.5 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، أمس.

وهبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.00 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.11 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.279 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.79 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.86 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع، أمس.