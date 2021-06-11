شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ينصح بعدم تناول الشاى أو القهوة على معدة فارغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق الكثير من الناس تناول الشاي والقهوة خاصة أنهما يساعدان على اليقظة وممارسة الأنشطة اليومية بفعالية، ولكن تناول الشاي أو القهوة على معدة فارغة وتحديدًا عند الاستيقاظ مباشرة قد يسبب ضررًا للجسم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- لماذا لا يجب تناول الشاي أو القهوة على معدة فارغة ؟

يحتوى كل من الشاي والقهوة على مركبات حمضية بطبيعتهما، لذلك فإن تناولهما على معدة فارغة يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي القاعدي ما يترتب عليه المعاناة من الحموضة أو عسر الهضم، حيث يحتوي الشاي أيضًا على مركب يسمى الثيوفيلين الذي يسبب الإمساك، وعند تناول الشاي أو القهوة أول شيء في الصباح تقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتكسير السكر، مما يزيد من مستويات الحمض في الفم ويمكن أن يسبب تآكل مينا الأسنان، قد يشعر بعض الناس أيضًا بالانتفاخ في الصباح بعد شرب الشاي أو القهوة المصنوعة من الحليب.

ما هو الوقت المفضل لتناول الشاي أو القهوة ؟

أفضل وقت لشرب الشاي عادة بعد ساعة أو ساعتين من تناول الوجبة، ويمكن تناوله أيضًا في الصباح ولكن ليس على معدة فارغة وألا يكون أول شيء يتم تناوله.

- هل تناول القهوة مفيد قبل التمرين ؟

عادة ما يوصى بشرب القهوة قبل التمرين لأنها تمد الجسم بالطاقة وتساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة.

- متى نتجنب تناول القهوة ؟

يفضل تجنب تناول القهوة قبل النوم مباشرة لأنها يمكن أن تتداخل مع دورة النوم وقد تؤدي إلى الشعور بالقلق عدة مرات أثناء الليل.

- ما هي الخيارات الصحية المفضل تناولها بمجرد الاستيقاظ في الصباح؟

بعد الاستيقاظ من النوم يمكنك شرب كوب دافئ من عصير الليمون مع رشة ملح وفلفل أسود، هذا خيار رائع لفقدان الوزن وتعزيز المناعة، فإذا كنت كسولًا جدًا في الصباح ولا تريد أن تفعل شيئًا فما عليك سوى شرب الماء الفاتر مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكتان، فهو يعمل كمضاد للأكسدة مذهل ويحسن عملية التمثيل الغذائي.