كورونا حول العالم.. قفزة بوفيات الهند وإصابات جديدة في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 174.74 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و925187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

91702 إصابة جديدة بالهند و3403 وفيات

سجلت الهند، الجمعة، 91702 إصابة بفيروس كورونا على مدى الـ24 ساعة الماضية و3403 وفيات جديدة.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.3 مليون، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 363079.





ألمانيا تسجل 2440 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2440 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و711569.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 102 ليصل إلى 89687.





22 إصابة جديدة في الصين

قالت سلطات الصحة بالصين في بيان، الجمعة، إن البلاد سجلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم العاشر من يونيو/حزيران.

ووفقاً للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت 9 حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية ارتفاعاً من 6 إصابات في اليوم السابق.

وسُجلت كل الحالات المحلية الجديدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 25 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 27 إصابات في اليوم السابق، ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وبحلول الخميس، سجلت الصين في المجمل 91359 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





227 وفاة جديدة بالمكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 3672 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و227 وفاة، الخميس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 229580، ينما سجلت البلاد مليونين و445538 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.



