شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية تعزز من نضارة البشرة.. أبرزها السمك والأفوكادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نضارة البشرة هى أكثر ما تبحث عنه السيدات فى جميع المراحل العمرية، للابتعاد عن الجفاف والظهور بمظهر يزعج الكثير من الفتيات، ومن الممكن أن تأتى النضارة من الأغذية الصحية التى يتناولها الشخص والتى تحتوى الفيتامينات المفيدة لها، دون اللجوء للعلاج الدوائى وأدوات التجميل .

ذكر موقع " HEALTH LINE " الطبى أن هناك عددا من الأطعمة الصحية المفيدة للجسم، وتمنع جفاف البشرة لما تحتويه من فيتامينات ومعادن مفيدة فى بنائها، ومن أبرز هذه الأطعمة :

1 .السمك

تحتوي الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والرنجة والتونة على كميات عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، مما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وتقوية حاجز بشرتك.



السمك





2. المكسرات

المكسرات غنية بفيتامين E، الذي طالما يوصف بأنه المنقذ للعناية بالبشرة ، فيتامين E يحمي الجلد من تلف الخلايا المؤكسدة، ومثل الأحماض الدهنية أوميجا 3، يحمى حاجز الجلد من الأضرار الخارجية مثل الأشعة فوق البنفسجية.

3.الأفوكادو

من الفواكة الغنية بفيتامين E وغيرها من المواد المضادة للأكسدة ، والفاكهة هى أيضا غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي لا تحافظ على رطوبة البشرة فقط، بل تمنع البشرة من الشيخوخة وتقلل من الالتهاب.



الافوكادو





4.البطاطا

من الخضراوات الجذرية الغنية بـ " بيتا كاروتين " وتحتوى على وفرة من فيتامين (أ)، وهى واحدة من أهم العناصر الغذائية لمنع الجلد الجاف، وهذه المواد المضادة للأكسدة تساعد على إصلاح تلف الأنسجة ومنع الشيخوخة المبكرة.

5. المحار

المحار هى واحدة من الأطعمة التى تحتوي على أعلى مستوى من الزنك، مما يساعد على إصلاح الجلد عن طريق خلق الكولاجين، وتشمل الأطعمة الأخرى فى الزنك ولحوم البقر والفاصوليا والقمح.