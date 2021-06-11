شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تضر بالجنين خلال الحمل.. أبرزها الإفراط فى استخدام السونار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل من الفترات المهمة للأم وللأسرة بالكامل، خاصة مع الحرص الدائم على السيدة الحامل من تعرضها لأى مشاكل صحية خلال فترة الـ 9 أشهر من الممكن أن تضر بصحتها أو صحة جنينها، ووفقا لموقع "health line" الطبى فإن هناك عددا من الأمراض التى تصيب الأجنة فى الرحم ومعظمها بسبب بعض العادات السيئة التى تتبعها الأم فى فترة الحمل وتؤثر على الجنين داخل الرحم ، ومن أبرز العادات السيئة التى تقوم بها السيدات أثناء الحمل هى :





1. التدخين

2- استخدام الأدوية بدون داعى أثناء الحمل مثل المسكنات وغيرها .

3- الإفراط فى استخدام الفيتامينات .

4- عدم الوعي بالنظافة الشخصية مما يسبب الالتهابات المهلبية التى تسبب الإجهاض المبكر والولادة المبكرة .

5- استخدام المحاليل المطهرة فى النظافة المهبلية ما يتسبب فى صعود أى التهابات أو بكتيريا لأعلى وتصيب الرحم .

6- الإفراط فى إجراء السونار خلال فترة الحمل .

7- أخذ مثبتات الحمل بدون داعى .

وأضاف التقرير أن أبرز أمراض الجنين أثناء الحمل تندرج تحت بند العيوب الخلقية فى مختلف أجهزة الجسم ومنها :

1- مشاكل فى القلب .

2- مشاكل فى عظام الجنين .

3- الإصابة بأمراض فى الكلى .

4- إصابات المخ .

5- زيادة وزن الجنين بصورة مفرطة .