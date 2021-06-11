شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح تساعد على منع تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من الأشخاص من تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا، وهذا النوع من تساقط الشعر يسمى تساقط الشعر الكربي، لذا من المهم اتباع أسلوب حياة صحي، لمنع تساقط شعرك بشكل فعال، ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، هناك بعض النصائح التى تساعدك فى استعادة صحة شعرك:

الأطعمة الغنية بالكولاجين

البيض يساعد في إنتاج الكولاجين لأنه غني بالبرولين، لا توجد مصادر نباتية غنية للكولاجين، ولكن بالتأكيد الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والكزبرة والبقدونس والطماطم تساعد في إنتاج الكولاجين.

السبانخ لمنع نقص الحديد

جميع البقول مثل الحمص واللوبيا غنية بالبروتين والحديد والزنك، فهذه العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الشعر، تساعد في تقوية بصيلات الشعر ومنع المزيد من تساقط الشعر أثناء العدوى .

بذور اليقطين

الزنك ضروري لنمو الشعر ويقوي بصيلات الشعر، يوجد بتركيزات عالية في الحمص، من بذور اليقطين يمنع تساقط الشعر.

فيتامين د

تناول مكملات فيتامين د، تساعدك فى الحفاظ على على صحة شعرك

بذور الشيا

بذور الشيا عبارة عن مغذيات قوية تحتوي على الحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامين E وفيتامين A وجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة لنمو الشعر.