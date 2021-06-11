شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من زيارة هذا المريض حال الشعور بأعراض «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ من زيارة مريض القلب.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، “إذا كنت تشعر بحرارة أو التهاب في الحلق أو فقدان حاسة الشم أو لديك احتمالية إصابة بفيروس كورونافلا تزر مريض القلب المنوم في المستشفى مهما كان عزيزاً عليك، لأنك ببساطة ستُعْدِيه”.
وتدعو وزارة الصحة إلى الإسراع للحصول على لقاح فيروس كورونا خاصة الفئات الأولى بالتطعيم مثل أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى القلب والضغط والسكري.
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