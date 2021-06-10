أفريقيا على شفا موجة جديدة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر تقرير إخباري أن أفريقيا في طريقها لمواجهة موجة ثالثة من عدوى فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه القارة نقصاً في اللقاحات، وهي الأقل بين مناطق العالم التي يتلقى سكانها التطعيم ضد الوباء.



وقال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، في إيجاز صحفي عبر الإنترنت، الخميس، إن الدول الأفريقية سجلت خلال الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو/حزيران الجاري حوالي 94 ألف إصابة جديدة بالفيروس، أي بزيادة 26%.

وشهدت دولة جنوب أفريقيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة، تليها تونس، بحسب ما ذكره.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نكينجاسونج القول: "يتجه حوالي 14 من دولنا، أو ما نحو ذلك، إلى الموجة الثالثة، وبقوة.. يشدد ذلك على أهمية توزيع اللقاحات سريعاً، وعلى نطاق واسع".

وبحسب بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووكالة بلومبرج للأنباء، تلقى حوالي 2.8 % فقط من سكان القارة التطعيم ضد كورونا، مقارنة بمتوسط 14.5% في مناطق أخرى.

وتباطأ برنامج التطعيم بسبب تعطل توريد اللقاحات من الهند، حيث يتم إنتاج معظم جرعات لقاح "أسترازينيكا" التي من المقرر أن تتلقاها أفريقيا، بالإضافة إلى التباطؤ في برامج إعطاء التطعيم.

ودعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إلى "جهود ضخمة" لتوفير 225 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، من أجل تحقيق الهدف العالمي بتطعيم 10%، على الأقل، من سكان أفريقيا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في إيجاز صحفي عبر الإنترنت: "تشير توقعاتنا المبكرة إلى أنه دون وجود تعزيز قوي لتوفير اللقاحات، ستحقق سبع دول أفريقية فقط هذا الهدف".