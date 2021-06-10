تحذير من "الصحة العالمية" بشأن تطعيمات كورونا في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن نحو 90% من الدول الأفريقية لن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل بتطعيم عُشر السكان بحلول سبتمبر/أيلول، إلا إذا حصلت على أكثر من 200 مليون جرعة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي: "يرجّح بأن تحقق سبع دول أفريقية فقط (من أصل 54) الهدف".



وأشارت إلى الحاجة لـ225 مليون جرعة من اللقاحات على الأقل بشكل عاجل لتمكين معظم الدول من تحقيق الهدف.

وتلقى الأفارقة أقل من 1% من أكثر من 2,1 مليار جرعة أعطيت حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن شخصاً فقط من كل 50 من سكان القارة، التي تعد نحو 1,5 مليار نسمة، تلقوا جرعة واحدة.

وتوقف إيصال اللقاحات إلى أفريقيا بالكامل تقريباً، لأسباب تعود جزئياً إلى نقص الإمدادات من الهند التي تواجه بدورها تفشياً واسعاً للوباء.

وحضت منظمة الصحة الدول الأغنى على مشاركة اللقاحات، وهو أمر اعتبرت مويتي بأنه يمثل الخط الفاصل بين الحياة والموت.