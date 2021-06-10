صحة ورشاقة

عشان فورمة الساحل.. مشروبات ومكملات غذائية تساعد فى الحصول على بطن مشدودة

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القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن أفضل الطرق لدعم البطن المسطحة هي ممارسة وتقليل تناول الملح، والحفاظ على صحة الأمعاء وتناول نظام غذائي متوازن، إلا أن هناك بعض الأطعمة والمكملات الغذائية التي قد تساعد فى الحصول على بطن مشدودة، على الرغم من أنها لن تكون طريقة سحرية للحصول على عضلات بطن صلبة، إلا أنها قد تساعد في علاج السبب عند دمجها مع نمط حياة صحي.

ووفقا لما نشره موقع " Eat This, Not That "، هناك عدد من المكملات  قد تساعدك فى الحصول على بطن مسطح .

المكملات
مستخلص الشاي الأخضر
 

إذا لم تكن تشرب الشاي، فإن تناول مكمل مستخلص الشاي الأخضر يعد خيارًا رائعًا إذا كنت ترغب في الحصول على جرعة من المكملات الغنية بمادة البوليفينول، للمساعدة في تسطيح بطنك.

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يمكن أن يساعدك حرق المزيد من السعرات الحرارية على إنقاص الوزن، وبالتالي فقدان دهون البطن.

ونظرًا لأن الدراسات تشير إلى أن تناول مستخلص الشاي الأخضر أو ​​مكملات مادة البوليفينول يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية  حتى أثناء الراحة ، يمكن أن تساعد هذه الحبوب في إعطاء جسمك الدفعة التي قد يحتاجها، فإن تناول هذا المركب يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن.

زيت الكريل

 تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية (بما في ذلك زيت الكريل)، قد تساعدك في الحصول على بطن مسطح. 

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ترتبط زيوت السمك بالعديد من الفوائد، بما في ذلك التحكم في نسبة السكر في الدم، فعندما ترتفع نسبة السكر في الدم ، يفرز جسمك المزيد من الأنسولين، وعندما تكون مستويات الأنسولين مرتفعة باستمرار، قد يكون من الصعب تحقيق فقدان الوزن ، وبالتالي ، ستكون بطنك المسطحة بعيدة المنال.

الزنجبيل

الزنجبيل ليس مجرد علاج لمكافحة الغثيان، قد يساعدك هذا الجذر ، الذي يحتوي على إنزيم هضمي يسمى zingibain ، ويسهم فى مكافحة الانتفاخ والغازات التي تسببها بعض الأطعمة، نظرًا لأن البطن المنتفخة هو نقيض البطن المسطحة، فقد يساعدك تناول الزنجبيل،  خاصةً عند تناوله بعد وجبة تحتوي على البروتين.

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اللاكتاز
 

 

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إذا كنت تعاني من نقص اللاكتيز، فإن تناول مكملات اللاكتيز عند تناول منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتاز يمكن أن يساعدك على تكسير السكريات الطبيعية في منتجات الألبان ، مما يسمح لك بالاستمتاع بكوب من الحليب المثلج مرة أخرى.

كركديه

 يساعدك الكركديه على تخليص جسمك من الفائض دون التأثير سلبًا على مستويات الإلكتروليت، فإن إضافة الكركديه إلى روتينك قد يساعد في دعم هدف البطن المسطح إذا كان التحدي الذي تواجهه هو احتباس الماء.

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مسحوق بروتين

يمكن أن يساعدك الفعل البسيط المتمثل في تناول البروتين في الحصول على بطنك المسطحة بعدة طرق، يساعد البروتين جسمك على الشعور بالرضا ، وبالتالي يمكن أن يساعدك على تناول كميات أقل على المدى الطويل.

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وبروتين مصل اللبن  على وجه الخصوص ، قد يقلل الشهية على المدى الطويل والقصير، وفي النساء  يحسن تكوين الجسم عن طريق زيادة الكتلة الخالية من الدهون دون التأثير على التغيرات في كتلة الدهون، ويمكن أن يؤدي استهلاك أكثر من 500 مل من منتجات الألبان التي تتكون من الكازين ومصل اللبن إلى زيادة الشعور بالشبع .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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