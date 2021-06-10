شكرا لقرائتكم شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما شغلت وسائل التواصل الاجتماعي باستغاثتها التي ناشدت فيها تدخل المعنيين ووضع حد لمعاناتها، قررت السلطات المصرية نقل الفنانة فاطمة كشري إلى المستشفى الخميس، مجددا لعلاجها من مضاعفات الخطأ الطبي الفادح الذي تعرضت له.

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شاش من الداخل

فقد عاشت أشهر كومبارس مصرية، كما تعرف، آلاماً عصيبة بعد وعكة صحية احتاجت إلى إجراء جراحة عاجلة، في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تعرضت لمضاعفات أخرى بعد خروجها من المستشفى تدهورت إثرها حالتها الصحية.

كما أوضحت أن بداية الأزمة كانت عند شعورها بآلام في منطقة البطن، ما تطلب عرضها على أكثر من طبيب، حينها شُخصت حالتها على أنها مصابة بالفتق، فطلب منها طبيب آخر بعد الصور الشعاعية والتحاليل، ليتفاجأ بأن الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية ترك شاشا في بطنها من الداخل، وهو ما تسبب بعدم التئام الجرح لعدة أيام.

النقابة تتكفل

بدوره، لفت الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إلى أن النقابة تتابع الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري، مؤكدا تكفلهم بمصاريف علاجها رغم كونها غير عضوة بالنقابة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الفنانة على كرسي متحرك منطلقة للعلاج في المستشفى بعد قرار النقابة.

فاطمة كشري

يذكر أن فاطمة كشري واحدة من أقدم وأشهر كومبارسات السينما والدراما، كانت بدأت مشوارها الفني مع فيلمي "صراع الأحفاد" و"كتيبة الإعدام".

واسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله، كما اقتحمت مجال الدراما التلفزيونية عام 2001، عندما شاركت بمسلسل دهب قشرة عام 2001.

إلى أن توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها كده أوكيه، شيكامارا، أحلى الأوقات، ومجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية.