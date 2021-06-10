شكرا لقرائتكم خبر عن قلل منها.. تعرف على أطعمة تضعف جهازك المناعى وتعرضك للعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تدعم المناعة، مثل: الأطعمة الغنية بفيتامين سي وغيرها، وفي المقابل هناك عدد من الأطعمة التي يمكن أن تضعف مناعتك وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، في هذا التقرير نتعرف على 4 أطعمة يمكن أن تضعف جهازك المناعي، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

4 أطعمة يمكن أن تضعف جهازك المناعيالسكر المضاف

يمكن للحد من السكر المضاف في نظامك الغذائي اليومي أن يفعل الكثير لصحتك العامة، وفى المقابل يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف أن ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد من إنتاج البروتينات الالتهابية مثل البروتين التفاعلي CCRP ، والإنترلوكين 6، وكلها يمكن أن تؤثر سلبًا على جهاز المناعة.

أيضًا، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الإضرار بوظيفة بكتيريا الأمعاء، ويسبب اختلالًا في التوازن، مما قد يؤثر لاحقًا على الاستجابة المناعية ويجعل جسمك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

الملح

رقائق البطاطس المعبأة والمخابز ووجبات العشاء المجمدة مليئة بالملح، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح في الجسم إلى حدوث التهاب وزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

يمكن أن يمنع الملح الأداء الطبيعي لجهاز المناعة، ويثبط الاستجابة المضادة للالتهابات ويغير بكتيريا الأمعاء، وبالتالي، من الأفضل الحد من استهلاك الملح في نظامك الغذائي اليومي.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من مجموعة من الجزيئات تسمى المنتجات النهائية للجليكيشن المتقدمة (AGEs)، والتي تتشكل عندما يتفاعل السكر مع البروتين أو الدهون أثناء الطهي بدرجة حرارة عالية، مثل أثناء القلي.

يمكن أن تساهم المستويات العالية جدًا من هذه المواد في الالتهاب وتلف الخلايا، هذه يمكن أن تضعف جهاز المناعة بطرق مختلفة بما في ذلك الالتهاب، واستنزاف آليات الجسم المضادة للأكسدة، بما في ذلك الخلل الخلوي والتأثير سلبا على بكتيريا الأمعاء

قلل من الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي وشرائح اللحم المقلية.

الإفراط في تناول الكافيين

إن المستويات العالية من مضادات الأكسدة في القهوة والشاي تجعلها مشروبات واقية للصحة، لكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يتداخل مع نومك، مما قد يزيد من استجابة الالتهاب ويضعف المناعة.

لدعم وظيفة المناعة، تخلص من المشروبات المحتوية على الكافيين الخالية من العناصر الغذائية والمصنوعة من السكر والمحليات الاصطناعية مثل الصودا أو مشروبات الطاقة، لا تتناول الشاي والقهوة قبل 6 ساعات من النوم من أجل الحصول على نوم جيد ليلاً.