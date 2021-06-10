أعراض انسداد القناة الدمعية عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 07:34 مساءً - من الطبيعي أن يبكي الرضيع دون دموع في الأشهر الأولى من حياته، ولكن بعد ذلك تظهر بعض الأعراض عليه التي تشير لوجود مشكلة في الجهاز الدمعي لديه، ولذلك تتساءل الأم هل من الطبيعي أن تتراكم الدموع أو يحدث ما يعرف ب" العماص" حول عيني الرضيع، يجيب على هذا التساؤل الدكتور عبد اللطيف فؤاد، إستشاري طب وجراحة العيون كالآتي.

مم يتكون الجهاز الدمعي عند الرضيع؟

لا يكتمل الجهاز الدمعي عند المولود حتى سن ستة أشهر

يتكون الجهاز الدمعي عند الرضيع من جهاز إفرازي من غدد دمعية وجهاز تصريفي، وهو ما يُعرف بالقنوات الدمعية والكيس الدموع.

متى يبدأ تصريف الدموع عند الطفل؟

يجب عدم القلق حتى الشهر السادس

يولد الطفل بانسداد خلقي للقنوات الدمعية لعدم اكتمال نمو الجهاز التصريفي في العين، لكن معظم الرضع تفتح القنوات بشكل طبيعي في الشهور الستة الأولى من حياتهم دون الحاجة لعلاج.

لا يفيد تدليك عين الطفل للعمل على فتح القنوات الدمعية؛ بل قد يؤدي لنتائج عكسية.

أعراض انسداد القناة الدمعية عند الرضع

قد يصاب الطفل بالقيح

يبدو الرضيع بعين ممتلئة بالدموع.

الدموع تنهمر على الوجه بكثرة.

يتعرض الرضيع لعدوى العيون بكثرة.

كثرة تصريف القيح.

ظهور مخاط متقشر على طول الرموش.

علاج انسداد القناة الدمعية عند الرضع

يفضل العلاج قبل عمر العامين

يبدأ العلاج بعد الشهر الثامن من عمر الطفل.

يعطي الطبيب بعض القطرات العلاجية ويوصى بأن توضع في عين الطفل حسب برنامج علاجي معين.

تعمل هذه القطرات الطبية على منع انتشار الالتهابات داخل العين.

في حال مرور السنة الأولى من عمر الطفل ولم يتحسن، ففي هذه الحالة يضطر الطبيب لإجراء عملية تسليك للقنوات الدمعية.

ويفضل أن يتم إجراء هذه العملية قبل أن يتم الطفل عامه الثاني.

ويفضل في النصف الأول من عامه الثاني.

في حال تأخر علاج الطفل يقوم الطبيب بعمل جراحة لتغيير مسار الدموع والكيس الدمعي وزرع الأنابيب، وهذا ما لا يفضل اللجوء إليه.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

اتركوا أسئلتكم حول الموضوع في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.