أسماء أولاد تدل على القوة والشجاعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 07:34 مساءً - الطفل الذكر، يعني رجل المستقبل، الذي ينتظر منه الكثير من الصفات، ومنها حماية من حوله، وفكرة الحماية ترتبط بالقوة والشجاعة، لذلك يجب إعطاؤه اسماً يدل على هذه الصفات، لترتبط الشخصية به.

فهد

فهد: إن اسم فهد دليل على السيادة وعلى القوة.

ليث: هذا الاسم يطلق على الأسد القوي ويعتبر دليلاً على الشجاعة وعلى الشراسة.

داغر: دليل على القوة وعلى الشجاعة ويطلق على المقاتل.

ريان: إن هذا الاسم يطلق على باب من أبواب الجنة، ويعتبر من أجمل أسماء الأولاد التي بها دليل واضح على القوة وعلى الشجاعة.

ديسم

سيف: يستخدم في البلاد العربية للأطفال الذكور بشكل عام، ومعناه يدل على القتال وعلى الشجاعة والقوة.

ثابت: اسم يدل على الإصرار وفي نفس الوقت فإنه يدل على الشخص الذي لا يخاف من أحد.

باسل: يعبر عن البطولة والشجاعة وكذلك المغامرة.

ديسم: إن هذا الاسم يطلق على الدب أو الثعلب الصغير، وهو دليل على الجرأة وعلى الشجاعة والقوة.

رائد

إياد: يعبر عن الرجل ذي الشخصية القوية والشجاع والقوي.

إقدام: إن هذا الاسم دليل على القوة وعلى الشجاعة وأيضاً على الجرأة.

رائد: تعبير عن القيادة وهو دليل على الشجاعة والقوة أيضاً.

سائد: هو اسم مشتق من السيادة، وهو دليل على العزيمة والقوة.

رسيم

رندلي: رغم عدم استخدام هذا الاسم بكثرة إلا أنه يعتبر من أكثر الأسماء التي تعبر عن القوة، حيث إنه باللغة الإنجليزية يعني الرجل القوي الحامي.

رسيم: يدل على الرجل المنظم والذي يحافظ على القواعد، وكذلك فإنه يعبر عن الرجل القوي.

ساجر: هو اسم يعبر عن القوة والشجاعة وعلى التحدي.

ثروان: إن هذا الاسم دليل على كثرة المال وعلى الغنى، ويعود إلى أصول عربية.

حارث: هو أيضاً دليل على القوة، ويقصد به حارث الأرض.

ثقيف: هذا الاسم يعود إلى أصول عربية وهو يدل على الرجل القوي الذي يفهم جيداً ما يود الوصول إليه، وهو ذو رأي صائب.

أيهم: علم مذكر، من اليَهَم وهو الجنون. وله معانٍ إيجابية منها الولد البّرُ، الأصمّ الذي لا يسمع، الشّامخ من الجبال، الجريء، مَنْ لا يُستطاع دفعُه، الحجر الأملس، الجبل الصّعب المرتقى، الضّياء.

نائل: اسم علم مذكر عربيّ، بصيغة اسم الفاعل من الفعل نالَ ينالُ: أي أعطى، وهي ضدّ أخذ. ومعناه: مَنْ قُدِّم له عطيّة أو هدية، المحظيّ، كاسب الجود. المعطي، المُنيل، المانح، العطيّة. ونائل كذلك مصدر الفعل بمعنى: العطاء، السّخاء.