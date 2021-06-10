ماذا قالت الصين حول التوصل لمنشأ كورونا؟

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، في إيجاز صحافي في بكين اليوم الخميس أن الأمر يمكن أن يستغرق عقودا أو أكثر للتوصل إلى منشأ فيروس كوفيد-19.



وأضاف أن نظرية تسربه من معمل بووهان ليست سوى إشاعة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن كريستيان دروستن عالم الفيروسات الألماني الشهير في معهد شاريته لعلم الفيروسات ومقره برلين قوله رداً على سؤال حول أصول مرض فيروس كورونا الجديد والنظرية القائلة بأنه تسرب عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات، إن "فكرة وقوع حادث بحثي مستبعدة للغاية بالنسبة لي لأنها ستكون بالغة التعقيد".

وأشار دروستن، الذي أجرى أبحاثاً عن فيروسات كورونا لسنوات ولعب أيضاً دوراً حاسماً في اكتشاف فيروس كورونا المرتبط بالسارس في عام 2003، إلى أن الأصل الأكثر احتمالا هو تربية الحيوانات آكلة اللحوم وصناعة الفراء.