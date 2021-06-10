"موديرنا" تطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها ضد كورونا بين المراهقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية ترخيصا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لاستخدام لقاحها المضاد لمرض "كوفيد-19" في حالات الطوارئ بين المراهقين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الخميس، أن تقديم الطلب جاء بناء على دراسة جرت بين المرحلتين الثانية والثالثة بين المراهقين في الولايات المتحدة.



يشار إلى أن الهيئة المسؤولة عن تنظيم العقاقير في الاتحاد الأوروبي، تقوم حاليا بتقييم استخدام لقاح "موديرنا" للفئة العمرية التي تتراوح بين 12 و17 عاما.

وأظهرت إحدى الدراسات أن لقاح شركة "موديرنا" المضاد لمرض "كوفيد -19"، لديه فعالية عالية بين المراهقين.