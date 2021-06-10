البحرين: فعالية لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا بلغت 94.3%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسة أجرتها وزارة الصحة البحرينية الفعالية المرتفعة للقاح "سبوتنيك -V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة في البحرين، فائقة بنت سعيد الصالح إن نتائج الدراسة على أرض الواقع حققت نسبة أفضل من النتائج التي تم تحقيقها خلال التجارب السريرية للقاح، وفقاً لموقع صحيفة "الوطن" البحرينية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أجازت البحرين الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك -V" الذي ينتجه مركز "جامالي" القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في روسيا الاتحادية.

من جانبه، قال كيريل دميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "RDIF"، إنه وفقاً للدراسة التي أجريت في البحرين، بلغت نسبة كفاءة وفعالية تطعيم "سبوتنيك" 94.3% بعد مرور أسبوعين من أخذ الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن الدراسة أظهرت أن نسبة 99% من عدد الحالات القائمة التي أخذت تطعيم "سبوتنيك- V" وأصيبت بالفيروس بعد مرور أسبوعين من الجرعة الثانية ظهرت عليهم أعراض خفيفة ما يؤكد كفاءة التطعيم.

كما أوضحت الدراسة سلامة ومأمونية التطعيم، حيث لم تسجل أية آثار جانبية غير اعتيادية أو وفيات.

ولفت دميترييف إلى أن نتائج دراسة البحرين "تعزز البيانات التي تم جمعها في عدد من الدول الأخرى حول تطعيم "سبوتنيك- V".

وأوضح أن التطعيم أظهر نسبة فعالية بلغت 97.6% حسب نتائج دراسة أُجريت في روسيا بناءً على تحليل البيانات الخاصة بمعدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى مارس/آذار 2021".