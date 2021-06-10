أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بروسيا منذ 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الخميس، تسجيل 11699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية.

ويعد ذلك أعلى عدد للإصابات اليومية منذ أواخر فبراير/شباط، مما رفع الإجمالي في البلاد منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و167949 حالة.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 383 شخصا توفوا بالمرض، لتصل حصيلة الوفيات إلى 125278.

وتُصدر هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية بيانات منفصلة وقالت إن حوالي 270 ألف شخص توفوا لأسباب مرتبطة بـ"كوفيد-19" في الفترة من أبريل/نيسان 2020 وحتى أبريل/نيسان 2021.