احذر .. الأطعمة الغنية بالدهون تزيد خطر سرطان القولون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت دراسة أمريكية جديدة من اتبع الحميات الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون بسبب ارتباطها بالإصابة بسرطان القولون.

وعلى مدى عقود، حث الأطباء وأخصائيو التغذية الناس على الحد من تناولهم للأطعمة الغنية بالدهون، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى نتائج سلبية على الصحة مثل الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

وأظهرت دراسة أمريكية معلومات جديدة عن مدى ارتباط الحميات الغذائية عالية الدهون بالإصابة بسرطان الأمعاء والقولون، وذلك وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي).



ونقلت الوكالة، في تقرير نشرته الأربعاء، عن قائدة الدراسة، التي أجريت في جامعة ولاية أريزونا، الولايات المتحدة، الدكتورة مييكو مانا، قولها: "هناك أدلة على وجود صلة قوية بين السمنة وزيادة خطر الإصابة بالأورام السرطانية، وبالنسبة لسرطان الأمعاء، فقد وجدنا أن الخلايا الجذعية هي الخلايا الأصلية المحتملة لنشأة السرطان، وأن النظام الغذائي هو المتسبب في تلك الدورة التي تبدأ بالإصابة بالسمنة وصولاً إلى الإصابة بسرطان القولون".

وأوضحت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة " Cell Reports" الأمريكية، أنه عندما يشق الطعام طريقه عبر القناة الهضمية، فإنه يتفاعل مع الخلايا الجذعية المعوية التي تقع على طول الأسطح الداخلية للأمعاء، في سلسلة من وديان الأمعاء المطوية، والتي تسمى بالخبايا.

وتابعت الوكالة: "يعتقد العلماء أن هذه الخلايا هي البوابة التي تنسق تكوين أورام الأمعاء عند اتباع الأنظمة الغذائية عالية الدهون، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان".

وقالت مانا: "إن مستويات تناول الدهون الذي يمكن للشخص الحصول عليها من خلال نظامه الغذائي ستؤثر على الخلايا الجذعية، وذلك أحياناً بطريقة مباشرة، حيث أن أحد الأشياء المدهشة التي اكتشفناها في دراساتنا هو أن الأحماض الدهنية يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير المباشر".