كورونا في ليبيا.. 229 إصابة جديدة و3 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة وشفاء 364 شخصا خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 60 إصابة و210 حالات شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 188 ألفًا و386 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و8 حالات نشطة، ووفاة 3155 شخصًا.





وفي وقت سابق، نفى النقيب العام لأطباء ليبيا، محمد الغوج، في تصريحات لـ"الخليج 365"، وجود مرض الفطر الأسود الذي تسبب انتشاره حول العالم في مخاوف بالبلاد.

وأشار إلى أن مركز الأمراض السارية والمتوطنة في ليبيا لم يرصد أي حالة مصابة بهذا المرض حتى الآن.