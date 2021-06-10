دراسة: تطعيم الحوامل ضد الإنفلونزا الموسمية آمن على الأجنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة كندية حديثة أن تطعيم الحوامل ضد الإنفلونزا الموسمية آمن على الأجنة.

وقالت الوكالة الآسيوية الدولية للأخبار "إيه إن آي" في تقرير نشرته، الخميس، إنه على الرغم من أن الحوامل لسن أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، إلا أنهن معرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بأعراض مضاعفات خطيرة إذا أصبن بها أثناء الحمل.

ولهذا السبب، فإنه يُنصح جميع الحوامل بتلقي لقاح الإنفلونزا كل عام، ومع ذلك فإنه وفقاً لدراسة رصدت 4 مواسم للإنفلونزا في كندا، فإن 36% فقط يتلقينه سنوياً، وكانت مخاوف السلامة هي السبب الرئيسي لعدم تلقي السيدات لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل.

وقاد الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، الدكتور ديشاين فيل، أستاذ علم الأوبئة في كلية الطب بأوتاوا، بجانب باحثين في أونتاريو وجامعة دالهوزي، وتابعت الدراسة أكثر من 28 ألف طفل منذ الولادة وحتى متوسط عمر 3 سنوات ونصف.

وأشارت النتائج إلى أن تطعيم الأم ضد الإنفلونزا أثناء الحمل لم يكن مرتبطاً بما يلي:

- الحالات الصحية المتعلقة بالمناعة، مثل الربو والتهابات الأذن أو أنواع العدوى الأخرى.

- المشاكل الصحية غير المتعلقة بالمناعة مثل الأورام، وضعف الحواس.

- زيادة الاحتياجات الصحية مثل زيارات قسم الطوارئ ودخول المستشفى.

وقال الدكتور فيل، الذي يتضمن عمله دراسة فعالية وسلامة لقاحات "كوفيد-19" أثناء الحمل: "تضيف هذه الدراسة إلى ما نعرفه من دراسات أخرى حديثة بأنه لا يوجد آثار ضارة للتطعيم ضد الإنفلونزا أثناء الحمل على صحة الأطفال على المدى الطويل".

وأضاف: "الحصول على لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل لا يحمي المرأة الحامل فحسب، بل له ميزة إضافية تتمثل في حماية الأطفال حديثي الولادة من الإصابة بالإنفلونزا خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم، وهو الوقت الذي يكونون فيه أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ولكنهم لا يزالون صغاراً جداً للحصول على اللقاحات".