صحة ورشاقة

إصابات كورونا في إيران تكسر حاجز الـ3 ملايين

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس الخميس، فيما واصلت الإصابات والوفيات اليومية الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في أبريل/نيسان.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجّلت البلاد 12.398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 3.003.112 والوفيات إلى 81.672 وفقاً للأرقام الرسمية.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 174.3 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و901422.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا