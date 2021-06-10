"استغلال أراض".. دعاوى "فساد" جديدة تلاحق زعيمة ميانمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه زعيمة ميانمار التي أطاح بها الجيش أونج سان سو تشي، دعاوى فساد جديدة رفعت بحقها.

ووفق ما ذكرته صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، التي تديرها الدولة، الخميس، فإن دعاوى الفساد رُفعت بحق الزعيمة المعزولة ومسؤولين سابقين آخرين في حكومتها.

ونقلت الصحيفة عن لجنة مكافحة الفساد قولها إن "الاتهامات متعلقة بإساءة استخدام أراض لصالح مؤسسة داو خين كي الخيرية التي كانت ترأسها إضافة لاتهامات سابقة بقبول أموال وذهب".

وقالت الصحيفة "لقد أُدينت بارتكاب فساد من خلال استغلال منصبها. وبالتالي تم توجيه اتهامات لها بموجب المادة 55 من قانون مكافحة الفساد"، ويعاقب هذا القانون بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما لمن تثبت إدانتهم.

وهذه هي أحدث دعاوى قضائية تُرفع بحق الزعيمة المنتخبة سو تشي التي أطاح بها الجيش في انقلاب في الأول من فبراير/شباط مما دفع البلاد إلى الفوضى.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع محامين يمثلون سو تشي للحصول على تعليق.

ونفذ الجيش انقلابا في أوائل فبراير/ شباط الماضي، وأطاح بالحكومة المدنية برئاسة مستشارة الدولة أون سان سو تشي ووضعها قيد الإقامة الجبرية.

ومنذ ذلك الحين، يقمع النظام المعارضة بوحشية، إلا أن الاحتجاجات مستمرة رغم ذلك في ميانمار بشكل يومي.

وقتل أكثر من 845 شخصا واعتقل أكثر من 5000 منذ الانقلاب العسكري والاشتباكات التي تلته، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير هادفة للربح.