أطباق مرحة للأطفال يوم الخميس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - حتى لا تصبح الإجازة الصيفية مجرد أيام عشوائية يقضيها الأطفال من دون تنظيم، عليك التخطيط لأيام الأسبوع، بشكل بسيط، ومن دون توتر، في يوم الخميس مثلاً، خصصي ولو ساعتين لإعداد أطباق مرحة، بعد تناول الغذاء، ويمكن دعوة ولو 3 أصدقاء لأطفالك، لمشاركتكم إعداد هذه الأطباق التي تعلّم الأطفال فنّ تشكيل الأطباق يعدّها لـ "الخليج 365 وطفلك" أشيش دامنكار من فارزي كافيه. بمول الإمارات. حيث يمكنك متابعة الفيديو المرفق، لإعداد هذه الأطباق المرحة بدقّة.

وجه الباندا بالحليب والشوفان

وجه الباندا بالشوفان

أحضري كوبين من الحليب، وضعي فيهما مقدار ملعقتين صغيرتين مملوءتين بالنشاء، وملعقتين كبيرتين من الشوفان، وسكر حسب الرغبة، ضعي الخليط على النار، واستمري بالتحريك حى درجة الغليان، ثم اسكبي المزيج في أطباق وزينيها بعد أن تبرد بالموز، كأذنين لدب الباندا، وحبات البلوبيري لتشكلي عينيه.

أرنوب اللذيذ

أرنوب اللذيذ

أحضري قطعة من البان كيك، واستخدمي قوالب التقطيع لتشكلي وجه الأرنب، وأذنيه، فالقوالب طبعاً أكثر دقة من تحديد الوجه الدائري بالسكين، ضعي الوجه، وفوقه فتحتا الأنف، ثم اختاري حبة فريز لتشكيل أنف الأرنوب، وحبات البلوبيري لعينيه، ونصف موزة مقطعة طولاياً للأذنين، ويمكنك إنهاء المهمة بالاستعانة بنصفي حبتي لوز لإبراز أسنان الأرنوب، وشرائط من أطراف الخضراوات لتشكيل الشاربين.

الباستا بالبطاطا الضاحكة

الباستا بالبطاطا الضاحكة

حضري الباستا المسلوقة، ثم امزجيها بصلصة الكريمة الحامضة، أو لبن الروب "حسب الرغبة"، ثم قطعي البطاطا إلى دوائر، واغرزي بالسكين لتحددي الفم والعينين، "طبعاً إذا كان أطفالك صغاراً، قومي بهذه المهمة مسبقاً، حتى تتجنبي حوادث السكين"، ثم اقلي البطاطا. اسكبي الباستا في طبق غميق، وضعي حبات البطاطا على جانبي الطبق، وزينيه بحبات التوت والروزبيري، والبلوبيري، كما في الصورة.

سلاحف الكيوي

سلاحف الكيوي

قطعي الكيوي إلى شرائح لتشكل ظهر السلحفاة، ثم اغرزي خلة الأسنان بطرفها وأدخلي نص حبة عنب لتشكلي رأس السلحفاة وبإحكام. ضعي السلحفاة في الطبق، ثم أكملي تشكيل الأرجل واليدين بشرائح العنب الأخضر الطولانية، ويمكنك تزيين الطبق بالأعشاب وكأن السلاحف تسبح في الماء.

فئران البيض المختبئة

فئران البيض المختبئة

أنت بحاجة لبيضتين مسلوقتين، أو يمكنك سلق البيض حسب عدد الأطفال، افتحي مكاناً في طرف البيضة بالسكين للأذنين، بشكل بسيط، وضعي فيهما قطعين دائريتين صغيرتين من الجزر، ثم شكلي العينين بحبتي بركة سوداوين، وصلي ذنب الفأرة بقطعة جزر شريطية. ولتكملي المشهد، ضعي الفئران الصغيرة في طبق مغطى، وكأنها مختبئة، وبجانبها جبن وجوز وفطر وخضراوات ورقية، وهي الأكلات التي تعشقها الفئران.

بطاريق الموز

بطاريق الموز

طبق بسيط يعتمد على فتح قشرة الموزة من الطرفين، لتشكيل أذني البطريق، "يمكنك متابعة الفيديو المُرفق لتتعرفي على الطريقة بدقة"، حددي عيني البطريق، وابتسامته المسالمة بقلم أسود، وكأنها منقاره الطويل على طرف الموزة، ثم ضعي الموزة في كأس الآيس كريم، بجيث يكون وجه البطريق إلى الأعلى، واسكبي الفاكهة التي يرغب بها أطفالك داخل الكأس.

موز بالشوكولاته

موز بالشوكولاته

خذي ربع الموزة، من الجانبين، وغمّسي طرفها بالشوكولاتة السائحة، وقبل أن تجف ألصقي حبات الكاندي، لتشكلي العينين والأرجل المغمستين أيضاً بالشوكولاته، ضعي رؤوس الموز بالشوولاته داخل الطبق، ورشي السكر الناعم، للتزيين.

الدب البري بالآيس كريم

الدب البري بالآيس كريم

رأس الدب هو عبارة عن بطاطا مسلوقة ومهروسة، وممزوجة بملون يتناسب مع لون الآيس كريم في الكوب الزجاجي. كوري البطاطا براحتي يديك، لتشكلي رأس الدب، وارسمي عليها بالشوكولاته السائحة ملامح الوجه، التي يمكن تحديدها بطرف عود خشبي. ثم اختاري لون الآيس كريم، واملأي به الكوب الزجاجي، ثم اسكبي الشوكولاته السائحة عليه بشكل عشوائي، وألصقي الرأس بالأعلى، ثم شكلي أذني الدب بقطع البسكويت الدائرية.