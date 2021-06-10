استراتيجية الأصابع الخمسة وكيف تعلمها لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - استراتيجية الأصابع الخمسة Five Fingers Strategy هي عبارة عن استراتيجية تعليمية يتم من خلالها مساعدة الطلاب على اكتساب أكثر من مهارة واحدة مثل الاستماع والاستنتاج والتنبؤ والتلخيص والتوصل إلى الدروس المستفادة وغيرها والعديد من المهارات الأخرى الهامة المتعلقة بالتفكير والإدراك لدى الطالب من "تعليم جديد".

الاستراتيجية تشمل أسماء الاستفهام الخمسة

هذه الاستراتيجية يتم فيها بناء خمسة أسئلة تشمل أسماء الاستفهام الخمسة في اللغة العربية وهي: (متى، من، ماذا، لماذا، كيف)، وقد يتم إضافة بعض علامات الاستفهام الأخرى أيضًا مثل (أين) عند الرغبة في تحقيق بعض الأهداف التعليمية في أي من المقررات الدراسية أو الأنشطة الطلابية وهكذا.

خطوات استراتيجية الأصابع الخمسة

تتم الكتابة في منطقة راحة اليد

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب تدريب الطلاب عليها من أجل إتقان هذه الاستراتيجية، وهي:

1 - استخدام منظم تخطيطي له خمسة أفرع، ويمكن هنا الاعتماد على أصابع اليد الخمسة، والتي قد تم استيحاء اسم هذه الاستراتيجية منها، حيث يتم تمثيلها على بعض الورق في شكل تخطيطي واضح.

2 - يتم كتابة اسم من أسماء الاستفهام على كل إصبع من، متى، كيف، ماذا، لماذا ، وفي المنطقة التي تمثل راحة اليد؛ ويتم كتابة النقاط والأفكار الأساسية في الموضوع محل النقاش داخل الصف.

3 - يقوم المعلم بتقسيم الطلاب إلى أكثر من مجموعة وكل مجموعة تكون مُكونة من 5 طلاب.

4 - بعد ذلك يطلب المعلم من الطلاب قراءة عناوين ونقاط الدرس الأساسية، وعلى كل منهم أيضاً أن يقوم بكتابة الأسئلة، التي تدور في أذهانهم حول موضوع الدرس والأشياء، التي يودون تعلمها، أو النقاط التي تثير اهتمامهم أو أي شيء من هذا القبيل .

5 - بعد أن يقوم جميع الطلاب بكتابة الأسئلة الخاصة بهم على نموذج أصابع اليد، يقوم المعلم بشرح الدرس، ويطلب من كل منهم أن يُركز على إيجاد الإجابات على الأسئلة التي قام بكتابتها مسبقًا على كل إصبع.

6 - بعد الانتهاء من الدرس، يطلب المعلم من كل مجموعة أن تقوم بحل الأسئلة، وأن تقوم بتلخيص الأفكار الأساسية في منطقة راحة اليد.

7 - بعد ذلك يتم عرض مخططات الأصابع الخمسة التي أعدها الطلاب، وهنا يطلب المعلم من كل مجموعة أن تقوم بقراءة الأسئلة، التي وضعتها وأن تُقدم الإجابات الخاصة بكل سؤال أيضاً.

8 - لا بُد أن يتم عرض مخططات الأصابع الخمسة تحت إشراف المعلم حتى يُقدم لهم مصدر كل معلومة ويقوم بتصحيح أخطائهم أيضاً.

أهمية استراتيجية الأصابع الخمسة

تعزز ثقة الطالب بنفسه

هناك عدد لا حصر له من فوائد استراتيجية الأصابع الخمسة؛ مثل:

1 - يُعطي الطالب القدرة على صياغة الأسئلة المختلفة في ذهنه ومحاولة إيجاد حلول لها بنفسه أثناء عرض الدرس بواسطة المعلم.

2 - تعزز من ثقة الطالب بنفسه ومن قدرته على تحمل المسؤولية ، كما أنها تُسعد على تعزيز روح التعاون والتفكير المشترك بين الطلاب وبعضهم البعض.

3 - كما تُساعد هذه الاستراتيجية أيضاً على تفعيل دور المشاركة الإيجابية بين المعلم والمتعلم في العملية التعليمية.

4 - تُساعد على تكوين ثروة لغوية وأسلوب حوار لدى الطالب، لأنه من يقوم بنفسه بصياغة الأسئلة ووضع الإجابات عليها من خلال شرح المعلم للدرس.

5 - قيام الطلاب بعد ذلك بتدوين النقاط الرئيسية للدرس في منطقة راحة اليد يُسعد على بقاء أثر المعلومات التي حصل عليها كل طالب في ذهنه.