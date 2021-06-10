تحذير من ضعف مناعة الأطفال بسبب إجراءات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت لصحيفة “الغارديان” البريطانية، إن العلماء يشعرون بالقلق من أن إجراءات مكافحة فيروس كورونا قد تضعف أجهزة المناعة لدى الأطفال الصغار، الذين لم يتمكنوا من بناء مقاومة للحشرات الشائعة، مما يجعلهم عرضة للخطر عندما ينتهي ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في نهاية المطاف.

ويقول العلماء إن التعرض لمسببات الأمراض الفيروسية على أساس منتظم يساعد في تقوية جهاز المناعة ضد التهديد في حالة مواجهة الفيروسات مرة أخرى.

وعلى مدار الـ 14 شهرًا الماضية، لم تقلل القيود المطولة على الاختلاط والسفر، جنبًا إلى جنب مع ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، من خطر الإصابة بفيروس كورونا فحسب ولكن أيضًا من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا.

كما أعرب العلماء عن قلقهم بشأن فيروس “RSV”، وهو فيروس يمكن أن يسبب التهابات رئوية خطيرة تتطلب دخول المستشفى وأحيانًا الموت في الأطفال دون سن سنة واحدة، بسبب ضعف مناعتهم وعدم وجود لقاح.

وقالت استشارية عالم إكلينيكي في الصحة العامة في ويلز، الدكتورة كاثرين مور: “تقلقني الإنفلونزا، ولكن هناك لقاح، وبالتالي سيظل بإمكان الفئات الأكثر ضعفاً الحصول على اللقاحات”. وحذرت من أن الفيروس المخلوي التنفسي “RSV” ليس له لقاح حاليًا.

وأوضحت مور أن أكبر تدفق في أجنحة مستشفيات الأطفال كل شتاء يكون من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، والذين أصيبوا لأول مرة بفيروس RSV، لأن رئتيهم لم تتطور بشكل جيد وأجسادهم تكافح لمحاربة العدوى.

ويقول العلماء إنه إذا بدأت الحياة في العودة إلى طبيعتها قبل كورونا، فإن فيروسات الجهاز التنفسي التي تنتشر عادة كل شتاء ستعود إلى جانب الفيروس التاجي وفي مقدمتها فيروس “RSV”. وأضافت مور “لدينا الآن مجموعتان من الأطفال الذين لم يلتقوا بالفيروس من قبل، لذا فهم معرضون للإصابة به، ولكن هناك ما يعادل عامين منهم!”.

وقال أستاذ علم الفيروسات في جامعة نوتنغهام، ويليام إيرفينغ إن هناك الكثير من الأمور المجهولة ومن الصعب التنبؤ بالضبط بما سيحدث في الشتاء مع الفيروس المخلوي التنفسي ومسببات الأمراض الأخرى. وتابع “لم نشهد الإنفلونزا في الشتاء الماضي، لذا إذا عادت في الشتاء القادم فقد تكون سيئة بشكل خاص”.