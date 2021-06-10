علامات تكشف عن نقص التغذية في جسمكِ

بيروت - نادين محمد -

حتى عندما تشعر بأنك تأكل جيداً، فقد تفقد العناصر الغذائية والفيتامينات.إليكعلامات تكشف عن نقص التغذية في جسمك:

يعد نقص التغذية أمراً شائعاً حتى بين الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة، ففي حين أن علامات وأعراض نقص التغذية عادة ما تستغرق وقتاً لتظهر، إلا أن هناك مؤشرات مبكرة.

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يمكنك البدء في اكتشاف النقص الغذائي في وقت مبكر بطرق خفية ربما لم تكن تعرفها من قبل من خلال بعض المشاكل الصحية.

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التهاب اللسان أو تشقق الشفتين

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إذا لاحظت ألماً في لسانك فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين ب 2،فقد تشعر أيضاً بتشقق الشفاه والأظافر أيضاً.

التنميل غير المبرر في جسمك

مؤشر آخر لنقص فيتامين ب 12 هو التنميل غير المبرر في جسمك، فقد تشعر بخدر في الساقين أو اليدين أو القدمين.

غالباً ما يوجد هذا الفيتامين في المنتجات الحيوانية. لذلك، إذا كنت تتناول نظاماً غذائياً نباتياً، فقد تكون هذه مشكلة بالنسبة لك. يمكنك إيجاد طرق أخرى لدمج فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي.

الإسهال

إذا كنت تعاني من الإسهال، فقد يكون لديك نقص في حمض الفوليك، فحاول زيادة كمية حمض الفوليك التي تتناولها في نظامك الغذائي.

تشمل المصادر الجيدة لحمض الفوليك ما يلي:

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خضروات ذات أوراق داكنة.

فاصوليا.

الفول السوداني.

كل الحبوب.

بيض.

بذور زهرة عباد الشمس.

إعتام عدسة العين

يتسبب نقص التغذية في إعتام عدسة العين وذلك بسبب نقص مركبات الكروم، وهو سبب مباشر لإعتام عدسة العين.

الشعور بالبرودة

إذا أصيبت يداك بالبرودة، بينما لم يكن باقي جسمك كذلك، فقد يكون ذلك علامة على نقص التغذيةفيجب أن يكون لديك ما يكفي من الحديد لتزويد خلايا الدم الحمراء.



بدون ما يكفي من حديد، يمكن أن تصاب بفقر الدم. إحدى العلامات الشائعة هي برودة اليدين. إذا واجهت هذه العلامة، فهذا مؤشر جيد على احتمال إصابتك بنقص التغذية.

التعب

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إذا كنت مرهقاً باستمرار، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أكبر. مع نقص الحديد، ستشعر بتعب لا يزول بغض النظر عنحصولك على القدر الكافي من النوم.

جفاف الجلد

عندما تفتقر إلى فيتامين أ، لن تتجدد خلايا بشرتك. عندما لا تتجدد الخلايا، ستعاني من جفاف الجلد والحكة والتشقق. يمكن أن يلتهب الجلد، أو قد تعاني من نوبات تهيج الأكزيما والصدفية.

تقصف الشعر والأظافر

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إذا أصبح شعرك أو أظافرك جافة وهشة، فقد يكون ذلك علامة على نقص التغذية. غالباً ما تدل هذه العلامة على وجود القليل جداً من الأحماض الدهنية الأساسية أو البروتين أو الحديد، ويمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 7 (المعروف أيضاً باسم البيوتين) والمغنيسيوم في تقصف الشعر والأظافر أيضاً.

الطفح الجلدي وحب الشباب

ترتبط العديد من مشاكل البشرة بنقص التغذية في جسمك إذا كنت تفتقر إلى التغذية، فستعاني من الطفح الجلدي وحب الشباب والعيوب الأخرى. عليك أيضاً أن تستهلك ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

بقع بيضاء على أظافرك ​

يمكن أن تظهر البقع البيضاء على أظافرك على شكل بقع أو خطوط صغيرة. إذا لاحظت بقعاً بيضاء على أظافرك، فقد يشير ذلك إلى نقص الكالسيوم أو الزنك. حاول زيادة هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، وسوف تتلاشى البقع البيضاء.

الإمساك

إذا كنت مصاباً بالإمساك، فقد يكون ذلك علامة على أنك تعاني من نقص في البوتاسيوم. يساعد البوتاسيوم جسمك على العمل بشكل صحيح وتنظيم ضغط الدم مع التخلص من الفضلات.

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