شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لتصبح مشهورًا على «تيك توك».. وهذه طريقة زيادة عدد المتابعين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني كامل، مدير محتوى تيك توك لشمال أفريقيا، إن هناك فريق يراجع المحتوى الذي يتم نشره عبر التطبيق للتأكد من أن المحتوى غير مخالف للإشارادات والمعايير الخاصة بالمجتمع، مشيرًا إلى أن الفيديو يمر على 4 مراحل للتأكد من سلامته.

وأضاف هاني كامل، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هناك محاذير تم وضعها في تطبيق «تيك توك» لمكافحة التنمر، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مع جمعية خبراء الثقة والأمان الدولية، لمنح الفرق المسئولة عن المحتوى دورات تدريبية للتحسين من أداء عمل الفريق.

واستكمل حديثه، بأن هناك خطوات على المستخدم تطبيقها، ليصبح مشهورًا على تطبيق «تيك توك» أبرزها متابعة التحليلات الخاصة بأكثر وقت يكون هناك تفاعل على حسابه الشخصي، فضلًا عن متابعة تعليقات متابعيه والمحتوى المطلوب منه.

واختتم مدير محتوى تيك توك لشمال أفريقيا، أن المشاركة في «الهاشتاجات» أيضًا تمنحه فرصة للظهور أمام أكثر عدد من المستخدمين للتطبيق، بالإضافة إلى ضرورة تفاعله مع متابعيه، فضلًا عن تعاونه مع منشئين محتوى آخرين مشابهين لنفس المحتوى الذي يقدمه.