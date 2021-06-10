شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لكسوف الشمس.. تابع «حلقة النار» لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية بثًا مباشرًا لكسوف الشمس اليوم الخميس، عبر الموقع الرسمي، حيث يمكن للكثير داخل وخارج مصر مشاهدة الكسوف الذي ستتعرض له الكثير من الدول.

تشهد الأرض، مساء اليوم الخميس، كسوف حلقة النار، أو ما يسمى «الكسوف الحلقي»، حيث سيحجب القمر الشمس بالكامل تقريباً، تاركا حلقة نارية فقط ستكون مرئية في 3 أماكن فقط.

وعلى الرغم من كون القمر أصغر بحوالي 400 مرة من الشمس، إلا أنه أيضا أقرب بـ 400 مرة من الأرض، ما يمنحه الحجم الظاهر نفسه في السماء. وعلى الرغم من أن الكثير لن يتمكن من مشاهدته، لكن جزءًا كبيرًا من الكرة الأرضية هي التي ستتعامل مع كسوف جزئي، حيث يبدو أن القمر يأخذ قضمة كبيرة من الشمس.

وفقاً لـ«بي بي سي» سيشمل ذلك شرق الولايات المتحدة وشمال ألاسكا، إلى جانب الكثير من كندا وأجزاء من أوروبا وآسيا، ولكن في المملكة المتحدة، سيكون المكان الأكثر ملاءمة للمشاهدة، من حيث النسبة المئوية لقرص الشمس الذي تتم تغطيته، حيث ستشهد هذه الأماكن خسوف حوالي 40% من الشمس.

ويستمر الكسوف الشمسي الحلقي بأكمله حوالي 100 دقيقة، بدءًا من شروق الشمس في أونتاريو، كندا، وشمالًا حتى لحظة حدوث أكبر كسوف، وذلك في حوالي الساعة 8:41 صباحًا بالتوقيت المحلي في جرينلاند، أو (6:41 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 11:41 بتوقيت جرينتش).

وينتهي الكسوف عند غروب الشمس في شمال شرق سيبيريا بمرحلة «حلقة النار»، عندما يغطي القمر 89% من الشمس، وسيستمر الكسوف لمدة تصل إلى 3 دقائق و51 ثانية في كل نقطة على طول هذا المسار.

النصيحة هي عدم محاولة النظر إلى الشمس بالعين المجردة، لأن هذا يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة، يجب على أي شخص يحدق في السماء أن يفعل ذلك فقط بمساعدة معدات الرؤية الواقية، مثل نظارات الكسوف المعتمدة أو جهاز العرض ذي الثقب، والأفضل من ذلك، حضور حدث منظم، سيتم تفعيل نوادي علم الفلك المحلية لتعليم الناس كيفية مشاهدة الكسوف بأمان.

ووفقاً لما ذكرته وكالة ناسا، فنظرًا لأن كسوف هذا الأسبوع لن يشمل الكلي، فيجب ألا تنظر مباشرة إلى الكسوف، حتى لو كنت ترتدي نظارة شمسية، وبدلاً من ذلك، ستحتاج إلى نظارات كسوف خاصة أو مصفاة مكرونة، حيث تضع بطاقة فهرسة أمامك مثل الشاشة، وتدر ظهرك للشمس وتمسك المصفاة بجانب رأسك مستهدفًا البطاقة، وستكون بمثابة جهاز عرض.

وقالت البروفيسور لوسي جرين من مختبر علوم الفضاء بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: «يمنحنا الكسوف فرصة للتواصل مع الشمس».