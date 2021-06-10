شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تحذر من تناول الفيتامينات دون حاجة مرضية أو استشارة الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من تناول الفيتامينات دون الحاجة المرضية إليها، مؤكدةً أن تناولها من باب الوقاية خطأ كبير، ودون استشارة الطبيب خطأ أكبر.

وشددت المدينة على ضرورة التغذية السليمة بوجبات متكاملة للحصول على كل ما يحتاجه الجسم.

وكانت المدينة قد قدمت عدة نصائح لعلاج آلام الحوض، منها الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة بعد القيام بأنشطة حركية، ووضع القليل من الثلج على منطقة الألم والضغط للتخفيف من الألم والتورم لمدة 15 دقيقة ثلاث مرات يوميًا، وممارسة الرياضة مثل تمارين تمدد الحوض وتمارين الاندفاع.