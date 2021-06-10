شكرا لقرائتكم خبر عن البطيخ مفتاحك لفترة حمل آمنة.. يعزز مناعتك ويحمى الجنين من التشوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل البطيخ فوائد صحية هامة، لأنه من الفواكه الغنية بفيتامين أ ، ب ، ج ، والبوتاسيوم وحمض الفوليك، لذا فقد يكون من أبرز الفواكه اللازمة للأمهات خلال فترة الحمل، من أجل الحفاظ على صحة الجنين والصحة العامة للأم وحمايتها من العديد من المضاعفات الخطيرة التي قد تتعرض إليها خلال تلك المرحلة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthe benefits، فهناك عدة فوائد صحية للبطيخ خلال فترة الحمل وهى:1.منع حدوث تشوهات في الجنين

يحتوي البطيخ على كمية عالية من حمض الفوليك أو فيتامين ب 9، وكلاهما يلعب دورًا مهمًا في النمو المبكر للجنين، كما أنه غنى بالزنك الذي يساعد في نمو أنسجة الجسم والتي تعمل على تقليل احتمالية حدوث عيوب في الأنبوب العصبي لدى الجنين بنسبة تصل إلى 50 % .

2.تقوية جهاز المناعة

يمد البطيخ الجسم بفيتامين سى الذى يعمل على تعزيز المناعة لمحاربة المرض والعدوى لكل من الأم والجنين.





3. منع فقر الدم

يساعد فيتامين سي العالي الموجود في البطيخ على امتصاص الحديد، الذى يشكل أنسجة لكل من الجنين والمشيمة، حيث تعانى النساء المصابات بفقر الدم أثناء الحمل من الولادة المبكرة ووفيات الرضع.

4.الحفاظ على مستوى ضغط الدم

يعتبر البطيخ مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في توازن السوائل و خلايا الجسم ، والذي بدوره يحافظ على مستوى ضغط الدم، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر أثناء الحمل إلى بعض المضاعفات أو حتى الولادة المبكرة.

5. منع تقلصات الساق

تعاني المرأة الحامل من تقلص في الساق، حيث تحتاج المرأة الحامل إلى 4.100 مليجرام من البوتاسيوم في اليوم لمنع حدوث تلك التقلصات.

6 .تنمية رؤية الجنين ونمو خلايا الجلد

يحتوي البطيخ على فيتامين أ الذى يسهم في تطوير عيون الطفل كما يدعم إنتاج خلايا الجلد .