رجيم احتباس السوائل وابرز النصائح 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم احتباس السوائل مفيداً جداً وخصوصاً للأشخاص الذين يعانون من مشكلة تجمع الماء الزائد في اجسامهم. ومن الممكن تطبيق هذا الرجيم من خلال القيام بخطوات بسيطة جداً ومنها الحرص على تناول بعض المكونات التي تساعد على مواجهة هذه المشكلة وتعود بالعديد من الفوائد الصحية. اذاً من المهم التعرف على ابرز تفاصيل واسرار رجيم احتباس السوائل لتخسيس الوزن.

طريقة الرجيم



يسأل الكثيرون عن طريقة رجيم احتباس السوائل، اي النظام الغذائي الذي يساعد على ازالة كمية الماء الزائد في الجسم والذي يسبب تسجيل عدد كيلوغرامات زائدة على الميزان. وتتوفر في هذه الحالة طرق عدة تساعد على ذلك بشكل مؤقت.

- من الممكن في هذه الحالة الحد من تناول الاطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. وهو ما يؤدي الى التخلص من بعض الوزن كما من الماء الزائد وان بشكل مؤقت.

- يلجأ بعض الاشخاص الى تناول حبوب الماء التي يمكن الحصول عليها من الصيدليات. لكن من الافضل استشارة الطبيب قبل هذا. فقد يؤثر هذا سلباً على مستوى البوتاسيوم في الجسم.

طرق صحية



من اجل ازالة الماء المحتبس في الجسم بطريقة صحية من المهم اتباع هذه الخطوات التي تعتبر آمنة.

- من المفيد اولاً ان يتم شرب كمية كافية من الماء اي ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين يومياً. فهذا يمنع حدوث الخلل بين نسب السوائل والاملاح في الجسم.

- تناول كمية قليلة من الملح من خلال الحد من استهلاك اطعمة مثل الاجبان وانواع الحساء الجاهزة والمعلبات وغيرها. والسبب ان ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم يمكن ان يؤدي الى تخزينه للماء.

- من المفيد تناول الموز لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم الذي يحفز الجسم على التخلص من الماء الزائد. كما من المهم في هذا السياق تناول البطاطا المشوية والافوكادو والسبانخ.

- ينصح ايضاً بتناول البقدونس الذي يعمل كمدر للبول. ولهذا من المفيد اضافته الى انواع السلطات كما الى الاطباق الصحية التي يتم تحضيرها منزلياً.

- تعتبرالتمارين الرياضية ايضاً من افضل الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لمنع الجسم من جمع السوائل. فهي تساعد على زيادة نسبة التعرق. ولهذا ينصح بالقيام بها بشكل منتظم اسبوعياً.

- يرى الخبراء ايضاً انه يمكن عصير التوت البري ان يكون مفيداً في هذا الاتجاه. والسبب انه يعمل كمدر للبول. لكن الافضل استشارة الطبيب في حال المعاناة من بعض المشاكل مثل حصى الكلى وامراضها.

- يسمح في هذه الحالة بتناول الانواع الصحية من الكربوهيدرات وذلك من اجل منع تراجع مستوى الطاقة في الجسم. ولهذا من الممكن تناول بعض انواع الخضار والفاكهة التي تحتوي عليها.

- من المهم تناول المتممات التي تحتوي على اكسيد المغنيزيوم والفيتامين B6 والالياف لأن هذه المغذيات تساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الاملاح والماء في الجسم.

نصائح ضرورية



قبل اتباع رجيم احتباس السوائل في الجسم، من المهم الانتباه الى القيام ببعض الخطوات.

- من الضروري استشارة الطبيب الاختصاصي في حال المعاناة المستمرة من مشكلة تجمع الماء في الجسم. فقد يدل هذا على حدوث مشكلة تحتاج الى العلاج الفوري.

- من الافضل عدم اتباع اي رجيم او تناول بعض المتممات من دون استشارة الطبيب وخصوصاً في حال تناول بعض انواع الدواء.

- يجب الحرص على زيارة الطبيب في حال ترافق احتباس السوائل مع اعراض مثل شد البشرة وضيق التنفس والسعال. فهو يحدد ما اذا كان من الممكن اتباع رجيم احتباس السوائل أم لا.



اقرئي أيضاً: