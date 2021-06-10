صحة ورشاقة

تحذير من مشاكل الشفاه.. فما هي الأسباب؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الفم والأذن والحنجرة، إن مشاكل الشفاه تعد أكثر من مجرد مشاكل جمالية؛ حيث إنها قد تشير لمتاعب صحية أيضا.

 

وأوضحت الرابطة أن تشقق الشفاه ينجم عن الجفاف، الذي يحدث بسبب نقص المعادن والفيتامينات مثل الحديد والزنك ومجموعة فيتامينات B، خاصة B2.

 

كما قد يرجع ظهور البثور على الشفاه إلى الإصابة بالهربس، أما تغير لون الشفاه فينبغي أن يدق ناقوس الخطر؛ حيث يشير اللون الأحمر الفاتح إلى مشاكل الكبد، بينما يشير اللون الأزرق إلى مشاكل القلب.

 

وللعناية بصحة الشفاه، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف واتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن، مع مراعاة العناية الجيدة بها من خلال ترطيبها بانتظام بواسطة زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زبدة الشيا، وذلك للتمتع بشفاه وردية مفعمة بالصحة والأنوثة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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