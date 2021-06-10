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عملة ذهبية من عهد روزفلت تباع بـ 19.5 مليون دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن عملة ذهبية من عهد روزفلت تباع بـ 19.5 مليون دولار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

بيعت عملة «دابل إيجل»، المعدنية الأمريكية، المسكوكة من الذهب، الثلاثاء، مقابل 19,51 مليون دولار، في مزاد نظمته دار «سوذبيز» في نيويورك، وهو رقم قياسي جديد.

 

وعملة «دابل إيجل»، التي سكّت عام 1933، حطمت الرقم القياسي لأغلى عملة معدنية في العالم، الذي كانت تحمله عملة «فلويج هير» الفضية، المسكوكة عام 1794، التي بيعت بـ10 ملايين دولار عام 2013.

 

وتظهر القطعة النقدية، صورة لامرأة تجسد الحرية من جانب، ونسراً محلّقاً من الجانب الآخر، رسمهما النحات الأمريكي أوجوستس سانت - جودنز.

 

ولم يتم تداولها مطلقاً، إذ إن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، فرانكلين روزفلت، أطلق مرحلة وقف تحويل العملة الأمريكية إلى ذهب، وأمر بإتلاف كل النسخ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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