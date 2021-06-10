كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 174.3 مليون و6148 وفاة جديدة بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 174.3 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و901422.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

6148 وفاة بكورونا بالهند خلال 24 ساعة

سجلت الهند، الخميس، زيادة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19"، حيث أعلنت عن 6148 وفاة جديدة على مدى الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 94052 إصابة جديدة.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.





3187 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 3187 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و709129.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 94 ليصل إلى 89585.





21 إصابة جديدة بالصين

قالت سلطات الصحة في الصين في بيان، الخميس، إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من يونيو/حزيران.

ووفقاً للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ست حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 27 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع تسع إصابات في اليوم السابق، ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وبحلول يوم الأربعاء، سجلت الصين في المجمل 91337 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





المكسيك تسجل 3855 إصابة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجبل 3855 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و253 وفاة يوم الأربعاء.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المكسيك إلى مليونين و441866 وبلغت الوفيات 229353 حالة في المجمل.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.