شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعرين بآلام البطن خلال الحمل؟ 6 أسباب أبرزها نمو الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام البطن أثناء الحمل قد تكون علامة على العديد من المشاكل الخطيرة على صحة الأم والجنين، وقد تكون أيضًا مجرد تعب طبيعى نتيجة تغير حجم الرحم لاستقبال المولود الجديد وزيادة حجمه مع الوقت، الأمر الذى يجعل المرأة الحامل تشعر بهذا الألم.

وكشف تقرير نشر فى موقع Heathline، أسباب الشعور بآلام البطن أثناء الحمل ومنها:1.تغير حجم الرحم

قد ينتج عن تغير حجم واتساع الرحم وتمدد أربطته خلال الحمل الشعور بألم بالبطن.

2.انكماش براكستون هيكس

يُعرف تقلص براكستون هيك باسم "ممارسة الانقباضات"، والذى يحدث قبل الولادة، وقد يكون هذا الانكماش مزعجًا للنساء الحوامل والذى يحدث نتيجة هرمونات الحمل التى ترسل رسائل إلى جسمك لبدء عملية الولادة.

ويحدث تقلص براكستون هيكس فى الأسبوع العشرين من الحمل ويستمر عادةً لمدة تتراوح من 15 ثانية إلى دقيقتين، ويزداد في الأسبوع الـ 32 من الحمل حتى موعد الولادة.

3. نمو الرحم وزيادة تدفق الدم إليه

أحد أكثر الأسباب حول شعورك بألم في معدتك أثناء الحمل هو أن الرحم ينمو، حيث يرسل جسمك المزيد من الدم إلى رحمك وسيؤدي ذلك إلى الضغط على أمعائك وبالتالى تشعرين بضغط وألم في منطقة البطن.

4.آلام الرباط المستدير

يحدث ألم الرباط المستدير بسبب الرحم، الذى يكون مدعوما بأربطة سميكة، وعندما تكونين حاملا، ينمو رحمك و يتمدد مما يؤدي إلى شد الأربطة التى ينتج عنها الألم في منطقة أسفل البطن.

5.ضيق في المعدة والإمساك

قد تعانى من آلام في البطن بسبب ضيق في المعدة والإمساك، نتيجة زيادة هرمون البروجسترون بشكل مفاجئ، الذى يؤثر على نشاط الجهاز الهضمى وتباطؤ عملية الهضم وينتج عنه الإمساك.

6.نتيجة نمو البويضة فى بداية الحمل

قد تعاني أيضًا من آلام في البطن بسبب زرع البويضة وانغراسها في الفترة المبكرة من الحمل، وينتج عنها تقلصات ونزيف ناتج عن البويضة الملقحة الملتصقة بجدار الرحم.