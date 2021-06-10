شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الحزن على صحة جسمك.. اضطرابات النوم وفقدان الشهية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحزن والفرح والغضب جميعها من المشاعر التى نمر بها ويؤثر كل منها صحتنا الجسدية والعقلية وخصوصا الحزن، فقد أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن للحزن أضرار عديدة على صحة الجسم حسب ما ذكر موقع cruse فأن تأثير الحزن على الصحة هو:

الشهية والهضم

من الشائع أن تفقد شهيتك وتجد صعوبة في تناول الطعام، خاصة في الأيام الأولى بعد وفاة شخص ما، قد تشعر أنه من المستحيل البلع وقد يكون طعم الطعام غريبًا، يعاني بعض الناس من عكس ذلك ويجدون أنهم يأكلون أكثر من المعتاد، أو بدون تفكير، اضطرابات الجهاز الهضمي شائعة أيضًا ، ويمكن أن تشبه الشعور بالتوتر والقلق المستمر.

اضطرابات النوم

يعد اضطراب النوم أمرًا شائعًا جدًا بعد وفاة شخص ما، و قد تجد أن النوم مستحيل وعقلك يتسابق باستمرار، أحيانًا يخاف الناس من النوم والأحلام السيئة والكوابيس وأحيانًا يخبرنا الناس أنهم يخشون أيضًا تلك الأحلام حيث لا يزال الشخص على قيد الحياة، ويجدون لحظة الاستيقاظ والتذكر كل يوم مؤلمة جدًا. يجد بعض الناس أيضًا أنهم بحاجة إلى النوم أكثر من ذي قبل ويكافحون من أجل البقاء مستيقظين في اليوم.

الشعور بالذعر أو ضيق التنفس

غالبًا ما يشعر الناس بالقلق الشديد بعد وفاة شخص ما في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي هذا إلى الشعور بالذعر أو ضيق التنفس أو الخفقان، ويمكن أن تكون نوبة الهلع الكاملة تجربة مخيفة للغاية. يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار أو الارتباك أو الإغماء أو حتى المرض، هناك طرق للتعامل مع ردود الأفعال المتطرفة هذه والحصول على الدعم في حالة الفجيعة خيار مهم حقًا.

أوجاع وآلم

الحزن الشديد يسبب ألم ووجع شديد فى الجسم ويمكن أن يؤثر الحزن على نظامك بالكامل. ويمكن أن يقلل أيضًا من قدرتك على محاربة العدوى البسيطة.