شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة يعرضك للعديد من المضاعفات في كافة أنحاء جسمك، حيث تحدث حروق الشمس عندما يكون هناك تلف في الحمض النووي لخلايا الجلد، وعند تراكم تلك الإصابات تحدث تغيرات جسدية مثل التجاعيد.

وطبقا لتقرير نشر في موقع webmd، فإن التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدى إلى العديد من الأمراض: 1.تسبب الجفاف

يمكن لأشعة الشمس أن تسبب جفاف بشرتك نتيجة لحدوث حروق بالشمس، والتي يمكن معالجتها من خلال إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة بواسطة استخدام مقشرا للبشرة ثم ترطيبها على نحو جيد.

2.التجاعيد

يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تكسر الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان يحافظان على تماسك البشرة ونعومتها، وعند تأثرهما تظهر التجاعيد، لذا لابد من الحفاظ على البشرة وترطيبها باستمرار وشرب الماء كثيرا لتفادى ظهور التجاعيد المبكرة.

3. ظهور بقع الشمس

يمكن أن تتسبب الشمس المفرطة في تكوين بقعة بنية أو سوداء مسطحة، والتي يطلق عليها بقع الكبد أو العدسات الشمسية، برغم مادة الميلانين التي تتواجد بالبشرة وتعمل على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

5. سرطان الخلايا القاعدية

سرطان الخلايا القاعدية هو أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا، والذى يظهر في صورة فى البثور أو البقع .

6.الساد

الساد يمكن أن يحدث بسبب تعرض العين لأشعة الشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تؤدي لتعكر عدسة العين مما يسبب في منع انتقال الضوء إلى شبكية العين.

7. التسفع الشمسي

والذى يظهر عند تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية، و هو عبارة عن لون بنى يظهر على الجلد.