بعد نفوق لبؤة.. إخضاع 28 فيلا لفحص كورونا في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خضع 28 فيلا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غابة محمية في جنوب الهند.

وأعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، أن هذا الإجراء جاء عقب نفوق لبؤة آسيوية بسبب "كوفيد-19" مؤخرا.



وكانت اللبؤة البالغة 9 سنوات، وهي من جنس حيواني مهدد، نفقت مطلع حزيران/يونيو الجاري في حديقة أرينغار أنا الحيوانية في تشيناي (مدراس سابقا) بولاية تاميل نادو جنوب الهند، وفق الصحافة المحلية. وهذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها عن موت حيوان في الهند بسبب "كوفيد-19".

وقد أظهرت فحوص أجريت على اللبؤة و8 أسود أخرى، اثنان منها في وضع مقلق، أنها تحمل الفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي نيو إنديان إكسبرس" في تشيناي الأسبوع الماضي.