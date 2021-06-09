صحة ورشاقة

الكويت تسجل 1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1391 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و5 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 321648 في حين بلغ إجمالي الوفيات 1806.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تم أيضا تسجيل 1279 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 304916 موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 80ر94 في المئة.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 158 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14926.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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