أمريكا تتبرع للعالم بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التبرع للعالم بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك الإعلان مع توجه بايدن إلى أوروبا للقاء حلفاء في أولى جولاته الخارجية.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة على الخطط أن من المقرر أن يعلن بايدن الخطة في اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا هذا الأسبوع.



وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت "تصريح استخدامٍ طارئ" للقاح المضاد لمرض "كوفيد-19"، الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" بالتعاون معًا في ديسمبر الماضي، ليصبح بذلك أول لقاح من نوعه يُصرح باستخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية.