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ديلى ميل: تزايد انتشار سلالة كورونا الهندية "دلتا" فى مناطق ببريطانيا

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن سلالة كورونا الهندية من طراز Delta "دلتا" أصبحت هي السائدة الآن في أكثر من 200 منطقة في بريطانيا، وهي نسبة مرتفعة عن الأسبوع الماضي، حيث كانت السلالة منتشرة فقط في 102 منطقة ، حيث تظهر البيانات ارتفاع معدلات الإصابة بهذه السلالة أكثر من أي وقت مضى.

 

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وكانت سلالة "دلتا"  المعروفة للعلماء باسم B.1.617.2 السبب  وراء 10477 إصابة خلال فترة 14 يومًا الماضية في بريطانيا، أو ما يقرب من 75 % من الحالات في فترة الأسبوعين، بينما كانت حوالي 3 آلاف إصابة فقط بسبب السلالة البريطانية الاصلية لفيروس كورونا التي تسببت في زيادة الإصابات فى بريطانيا فى ديسمبر.

وحذر مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني أمس من أن السلالة الهندية قد تكون أكثر قابلية للانتقال بحوالي 40% من سلالة كينت السائدة سابقًا في بريطانيا.

 

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وكانت هيئة الصحة العامة في إنجلترا PHE قد أجرت دراسة جديدة مؤخرا أوضحت فيها  أن متغير B.1.617.2 أو سلالة "Delta"الهندية أصبحت هي السائدة في بريطانيا حالياً، مضيفة أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن السلالة "دلتا" قد تتسبب في زيادة خطر دخول المستشفى مقارنة بالسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا.

جدير بالذكر أن تحليل حالات الإصابة بكورونا في إنجلترا أوضح أن متغير دلتا الهندي يحمل 2.61 ضعفًا لخطر دخول المستشفيات في غضون 14 يومًا مقارنة بمتغير ألفا، وهي السلالة البريطانية الأصلية لفيروس كورونا، عندما تم أخذ متغيرات مثل العمر والجنس والعرق وحالة التطعيم في الاعتبار.

وكان علماء في الهند قد أكدوا أن سلالة "دلتا" شديدة العدوى وتهدد أكثر من سبق إصابته بالمرض أو من لم يكمل جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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